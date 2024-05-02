Bembeyaz tuvaletler için çamaşır suyuna veda! Tek seferde çözüm!

Doğal ve Etkili Tuvalet Temizliği

Tuvalet temizliği için Kate, sitrik asit ve sıcak suyun karışımını kullanmayı öneriyor. Haftada yarım bardak sitrik asit veya çok fazla kireç birikimi varsa tam bir bardak sitrik asit kullanılması tavsiye ediliyor. Bu karışımın tuvalete uygulanması ve birkaç saat bekletilmesi, daha sonra temiz bir fırça ile ovularak durulanması gerekiyor. Bu yöntem, tuvaletinizi temizlemek için doğal ve etkili bir yol olarak öne çıkıyor.