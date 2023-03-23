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ENGİN ARDIÇ
Acıklı komedya

Acıklı komedya

23.03.2023, Perşembe
On sekiz kişi başvurmuş...
Bunlardan üçü reddedilmiş!
Cem Uzan, parti başkanı Hakan Uzan... Birileri daha, Hürrem Ayaz...
Hem üzüldük hem güldük.
Kurula başvuruları "bizzat" yapmamışlar.
Adaylık vekil ücreti yatırılmamış...
Hakan 555 bin lira yatırmış ama buna da el konulabilecekmiş...
Cem "Ben cumhurbaşkanı olacağım" demişti...
Hayırlısıyla 2028, olmazsa 2033'e inşallah.
Otuz yıl önce de dışişleri bakanı olmak istiyordu...
Bu arada yaşlar ne oluyor?

***

Başka kaybedenler de var tabii.
"Evrak eksikliği" yapanlar var: Fatih Erbakan, Ahmet Özal, İrfan Uzun, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu, Selami Karagöz...
Selami Karagöz, Hilmi Özden, Davut Turan...
Hadi bazı isimleri hiç duymadık ama bazıları deneyimli... İnsan bu kadar mı aldırmaz, bu kadar mı savsaklar? Yoksa kazanamayacağını bildiği için mi boşverir?..
Evrak eksikliği varmış, tamamlayıp yeniden başvuracaklar.
Kimisinin yüksek öğrenim diplomasında onay yok!
Biz bu memlekette bunlara oy vereceğiz, öyle mi?

***

Kabul edilenler de var tabii.
Hilmi Özden, Halil Murat Ünver, Yakup Türkal, Davut Turan...
Hadi adam başına 100 bin imza!
Pazartesi saat sekize kadar.
Hayırlı olsun bari.
Şeytan diyor sen de koy adaylığını, şenlik olsun.
Bu hâle geldi mi yahu?

***


ALLAH MI SÖYLETİYOR?
"Altılı Masa 14 Mayıs seçimlerinde istediği sonucu alamayacak, bu Altılı Masa seçim kazanamaz, kazansa da yürütemez, altı aylık ömürleri olur. Nerede anlaşacaklar? Libya tezkeresi geldi, ne olacak? CHP hayır verdi, İP evet verdi. Bir cumhurbaşkanı adayını 1.5 yılda belirlediler, İstanbul Valisi'ni nasıl atayacaklar?"
Muharrem İnce

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