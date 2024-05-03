3 Mayıs Türkçülük Günü Mesajları 2024 | En anlamlı, kısa, uzun, resimli Türkçülük Günü kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, WhatsApp...

TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ NEDİR?

Türkçülük Günü, 3 Mayıs tarihinde kutlanan özel bir gündür. Bu gün, Türk milletinin birlik ve beraberliğini, Türk kültürünü ve değerlerini yüceltmek amacıyla anılır. Türkçülük Günü'nün kökeni, 3 Mayıs 1944 tarihinde gerçekleşen ve Hüseyin Nihal Atsız ile Sabahattin Ali'nin karşı karşıya geldiği mahkeme duruşmasına dayanmaktadır.

Bu dava, Irkçılık-Turancılık davasının gerekçelerinden biri olarak kabul edilir. 3 Mayıs 1945'te Tophane Askeri Hapishanesi'nde, Nihal Atsız, Zeki Velidi Togan, Nejdet Sançar, Reha Oğuz Türkkan ve diğer bazı mahkumlar tarafından "Ankara Nümayışı"nın anısına ilk kez kutlandı. Bu toplantılar zamanla geleneğe dönüşmüş ve Türkçülük Günü olarak adlandırılmıştır.