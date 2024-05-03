03 Mayıs 2024, Cuma
3 Mayıs Türkçülük Günü Mesajları 2024 | En anlamlı, kısa, uzun, resimli Türkçülük Günü kutlama mesajları ve sözleri! Instagram, Facebook, WhatsApp...
Türk milletinin tarih boyunca zengin kültürüne ve mirasına duyduğu hayranlığı ifade etmek için kabul edilen Türkçülük Günü, her yıl 3 Mayıs'ta kutlanır. Bu yıl da 3 Mayıs Cuma günü, Türkçülük Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlenirken, Türk kültürünü yaşatma ve yaşama arzusuyla vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı.
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:44
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