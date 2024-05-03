Nisan ayı enflasyon oranları 2024 | TÜİK (TEFE, TÜFE, ÜFE) enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
Nisan ayının enflasyon rakamları için herkes TÜİK'in yayınladığı verileri merakla bekliyor. Her ayın başında önceki aya ait TÜFE ve ÜFE rakamları açıklanıyor ve bu rakamlar, maaşlarına enflasyon oranında zam alacak emekliler ve enflasyon farkı tutarında zam alacak memurlar için büyük önem taşıyor. Bu nedenle, enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bu kesimler, maaşlarına yapılacak zamların miktarını ve yaşamlarındaki etkisini değerlendirme fırsatına sahip olacaklar.
Vatandaşlar, enflasyon rakamlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan önceki ayın enflasyon verileri, ekonomik durumun bir göstergesi olarak önemini koruyor. Ocak ayında %6,70, Şubat ayında %4,53 ve Mart ayında %3,16 olarak açıklanan enflasyon verilerinin ardından, 3 aylık enflasyon oranı %15,06'ya yükselmişti. Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, 4 aylık enflasyon oranı netleşecek. Peki TÜİK nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı mı?
Enflasyon Rakamlarının Açıklanma Saati ve Tarihi
Enflasyon rakamlarının açıklanma saati 3 Mayıs Cuma günü saat 10:00 olarak belirlendi.
Nisan Ayı Enflasyon Beklentileri
Nisan ayı enflasyon beklentilerine gelince, ortalama beklenti 3,22 iken en düşük beklenti 2,80 ve en yüksek beklenti 3,80 olarak duyuruldu. Bu rakamlar, ekonomik dalgalanmaları takip edenler için önemli bir referans noktası olacak.
Enflasyon Rakamlarındaki Üç Aylık Değişim
Ocak ayında %6,70 olarak açıklanan enflasyon rakamı, Şubat ayında %4,53'e gerilerken Mart ayında aylık bazda enflasyon artışı %3,16 olarak belirtildi.
Bu verilerle birlikte, 3 aylık enflasyon oranı %15,06 olarak hesaplandı.
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- Nisan ayı enflasyon oranları 2024 | TÜİK (TEFE, TÜFE, ÜFE) enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?
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