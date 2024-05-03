Nisan ayı enflasyon oranları 2024 | TÜİK (TEFE, TÜFE, ÜFE) enflasyon rakamlarını ne zaman, saat kaçta açıklayacak?

Vatandaşlar, enflasyon rakamlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan önceki ayın enflasyon verileri, ekonomik durumun bir göstergesi olarak önemini koruyor. Ocak ayında %6,70, Şubat ayında %4,53 ve Mart ayında %3,16 olarak açıklanan enflasyon verilerinin ardından, 3 aylık enflasyon oranı %15,06'ya yükselmişti. Nisan ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte, 4 aylık enflasyon oranı netleşecek. Peki TÜİK nisan ayı enflasyon oranlarını açıkladı mı?