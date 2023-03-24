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ENGİN ARDIÇ
Al bu da acıklı komedya

Al bu da acıklı komedya

24.03.2023, Cuma

Sönük başlamış...
Beklenenin aksine, yoğunluk azmış.
İki saatte otuz seçmen gelmiş...
Beklenenin aksine, çözülmemiş kalabalık.
Yüz bin imza gerekiyor her bir aday için.
Şu rakamlara bakınız: Muharrem İnce'ye 28 bin... Fatih Erbakan'a 27 bin... Sinan Oğan'a 15 bin... Hele Doğu Perinçek'e 6 bin... Ötekileri ciddiye alıp da saymadık bile... Bazı kişilere 60 imza çıkmış, kimisine 34...
Ahmet Özal'a 237...
Eski rakibim ve patronuma sıfır...
Bunlar adam başı yüz bin imzayla cumhurbaşkanı olacak adamlar.
İşin ciddiyeti bellidir.
Pazartesi akşamı saat sekize kadar vakitleri var...
Bugünü de sayarsanız dört gün.
Aldığı komik imzalarla dört günde işi bitirecekler.
Bazıları ucundan ucundan, bazılarında o bile yok.
Bazıları daha pazartesi akşamı unutulacaklar...
Olsun, isimleri çıktı ya...
Fotoğrafları falan...
Mutlu olacaklar.
Gazetenin o sayfasını kesip ileride torunlarına falan gösterecekler.
Şu yüz bin imza balonunu kim uçurduysa memlekete esaslı bir hoşluk yapmış...
Her zaman bulamazsınız, kıymetini biliniz.

***


DAHA BETERİ DE YOK DEĞİLDİR
Bunlar daha da ilginç... Emek ve Özgürlük İttifakı...
Yabancı dilde oluyor size "Hevkariya Ked u Azadiye"... Ne demekse?
Bunlar HDP, EMEP, EHP, TÖP ile TİP...
Bazıları anlaşılıyor da bazılarının ne olduğunu bile bilen yok.
"Sosyalist meclisler federasyonu" bile varmış içinde.
Seçimde aday çıkarmıyormuş!
Fakat açıklamalarında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da adı geçmiyormuş!
Pervin Buldan açıklıyor...
"Tek adayın yönetimine karşı tarihsel sorumluluğumuzu yerine getireceğiz" diyor...
Bunu ciddiye alan var.
Bu kaplan parçalarının Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini sanan var.
Gel de gülme bu ülkeye...

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