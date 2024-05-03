Sifonu kapamadan klozet çekerseniz bunlar olur! Korkunç görüntüler...

Günlük yaşamımızın önemli bir parçası olan tuvalet kullanımı, sağlık ve hijyen açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur. Ancak çoğu insan tarafından göz ardı edilen bir hijyen hatası, sifonu çekerken klozet kapağını açık bırakmaktır. Bu basit görünen eylem aslında çevremizde ciddi sağlık risklerine neden olabilir. İşte bilim insanlarının ortaya çıkardığı görüntüler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.05.2024 14:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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