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Sifonu kapamadan klozet çekerseniz bunlar olur! Korkunç görüntüler...

Günlük yaşamımızın önemli bir parçası olan tuvalet kullanımı, sağlık ve hijyen açısından dikkat edilmesi gereken bir konudur. Ancak çoğu insan tarafından göz ardı edilen bir hijyen hatası, sifonu çekerken klozet kapağını açık bırakmaktır. Bu basit görünen eylem aslında çevremizde ciddi sağlık risklerine neden olabilir. İşte bilim insanlarının ortaya çıkardığı görüntüler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 14:29
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Sifonu kapamadan klozet çekerseniz bunlar olur! Korkunç görüntüler...

Tuvalet sonrasında sifonu çekerken klozet kapağının kapatılması gerektiği, sağlık açısından önemli bir önlem olarak vurgulanıyor. Bilim insanları, bu öneriyi desteklemek adına yeşil lazer ve özel kamera ekipmanları kullanarak sifonun yaydığı partikülleri görüntüledi. Bu çalışmalar, sifonu çekerken klozet kapağının açık bırakılmasının insan sağlığı için ne kadar riskli olduğunu açıkça ortaya koydu.

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Sifonu kapamadan klozet çekerseniz bunlar olur! Korkunç görüntüler...

Sifonu Çekerken Klozet Kapağının Kapalı Olması Neden Önemli?

Tuvalet sonrasında sifonu çekerken klozet kapağının kapalı olması gerektiği sık sık vurgulanıyor. Bilim insanları, parlak yeşil lazer ve yüksek çözünürlüklü kamera kullanarak bu öneriyi destekleyen kanıtlar sunuyorlar.

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Sifonu kapamadan klozet çekerseniz bunlar olur! Korkunç görüntüler...

Colorado Boulder Üniversitesi'nden araştırmacılar, görünmez sıçramaların mikroskobik idrar ve dışkı partikülleri içerdiğini belirtiyorlar. Yapılan video kayıtları, su damlacıklarının saniyede 2 metre hızla havaya fışkırdığını ve yaklaşık 1.5 metre yüksekliğe çıktığını gösteriyor.

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Sifonu kapamadan klozet çekerseniz bunlar olur! Korkunç görüntüler...

Mikroskobik Partiküllerin Tehlikeli Yayılımı

En büyük damlacıklar hızla yüzeylere çökerken, daha küçük partiküller havada dakikalarca veya daha uzun süre asılı kalabiliyor. Bu partiküller, koli basili, C. difficile, norovirüsler ve adenovirüsler gibi patojenleri taşıyabiliyorlar, bu da insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

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Sifonu kapamadan klozet çekerseniz bunlar olur! Korkunç görüntüler...

Hijyen Önlemleri: İnsan Sağlığı İçin Ciddi Tehditler

Umumi tuvaletlerde durum daha da riskli. Sifon çekmek bile klozeti önceki ziyaretçilerin geride bıraktığı aerosol parçacıklarından tamamen temizleyemiyor. Bu nedenle, tuvalet sifonu çekerken klozet kapağının kapalı tutulması önemli bir alışkanlık haline gelmelidir.