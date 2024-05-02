02 Mayıs 2024, Perşembe
Mevlana'nın gizli şerbeti ortaya çıktı! Enerji depolarınız dolacak
Sağlık açısından yiyecek ve içeceklerin seçimi oldukça önemlidir. Sirkengebin şerbeti gibi bazı içecekler, vücuda ciddi faydalar sağlayabilir. Mevlana'nın da sevdiği bu içecek, vücut ve organları temizlemeye yardımcı olur. Osmanlı döneminden günümüze gelen bu şerbet, vücudu ve organları temizlemesiyle bilinir. Sirkengebin şerbeti, adını pek duyurmasa da kolaylıkla hazırlanabilen ve içenler için vazgeçilmez bir içecektir.
Giriş Tarihi: 02.05.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 14:04
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