Mevlana'nın gizli şerbeti ortaya çıktı! Enerji depolarınız dolacak

Sağlık açısından yiyecek ve içeceklerin seçimi oldukça önemlidir. Sirkengebin şerbeti gibi bazı içecekler, vücuda ciddi faydalar sağlayabilir. Mevlana'nın da sevdiği bu içecek, vücut ve organları temizlemeye yardımcı olur. Osmanlı döneminden günümüze gelen bu şerbet, vücudu ve organları temizlemesiyle bilinir. Sirkengebin şerbeti, adını pek duyurmasa da kolaylıkla hazırlanabilen ve içenler için vazgeçilmez bir içecektir.