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Tuba Büyüküstün'ün ikizleri ilgi odağı oldu! Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine çok benziyor...

Oyuncu Tuba Büyüküstün, son olarak "Yarın Yokmuş Gibi" dizisi için Halit Ergenç ile kamera karşısına geçerek hayranlarının beğenisini kazandı. Oyunculuğunun yanı sıra annelik kimliğiyle de dikkat çeken Büyüküstün, sosyal medyada ikiz kızlarıyla birlikte paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Onur Saylak ile evli olan Büyüküstün'ün çocukları Maya ve Toprak, son halleriyle dikkat çekti. İşte Tuba Büyüküstün'ün ikizleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 13:17
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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine çok benziyor...

Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün hayranları tarafından yakın takibe alındı.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine çok benziyor...

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme gelen güzel oyuncu annelik kimliğiyle de dikkat çekiyor.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine çok benziyor...

Büyüküstün, 6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine çok benziyor...

Ünlü oyuncunun Onur Saylak ile evliliğinden Maya ve Toprak adında ikiz çocukları dünyaya geldi.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri ilgi odağı oldu! Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine çok benziyor...

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları kocaman oldu! Sosyal medya kullanıcıları, ikizlerden Toprak'ı babası Onur Saylak'a, Maya'yı ise annesi Tuba Büyüküstün'e benzetiyor.