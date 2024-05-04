Tuba Büyüküstün'ün ikizleri ilgi odağı oldu! Maya ve Toprak büyüdü! Biri annesine çok benziyor...

Oyuncu Tuba Büyüküstün, son olarak "Yarın Yokmuş Gibi" dizisi için Halit Ergenç ile kamera karşısına geçerek hayranlarının beğenisini kazandı. Oyunculuğunun yanı sıra annelik kimliğiyle de dikkat çeken Büyüküstün, sosyal medyada ikiz kızlarıyla birlikte paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Onur Saylak ile evli olan Büyüküstün'ün çocukları Maya ve Toprak, son halleriyle dikkat çekti. İşte Tuba Büyüküstün'ün ikizleri...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:17 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 13:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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