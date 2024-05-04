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Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı

İstanbul-Sivas arası aktarmasız Yüksek Hızlı Tren seferleri başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz "Söğütlüçeşme İstasyonu'nda uğurlayacağımız tren gibi Sivas'tan da öğlen saat 13'te hareket eden Yüksek Hızlı Tren seferi, bugünden itibaren aktarmasız olarak İstanbul'a devam edecektir" diye konuştu.

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 11:46
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Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin 4 Mayıs'ta başlayacağını belirtmişti. İstanbul - Sivas Yüksek Hızlı tren hattı bugün, Söğütlüçeşme istasyonundan saat 08.40'ta hareket ederek ilk seferini gerçekleştirdi.

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Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı

Kadıköy Söğütlüçeşme istasyonunda yapılan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. Yapılan törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz'ın yanı sıra TCDD Taşımacılığı Genel Müdürü Ufuk Yalçın, AK Parti İstanbul Milletvekili Nihan Ayan, AK Parti Sivas Milletvekili Nihan Ayan ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem katıldı. Törenin ardından İstanbul - Sivas Yüksek Hızlı Tren, katılımcılar tarafından uğurlandı.

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Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı

"AVRUPA'DA ALTINCI, DÜNYADA DA SEKİZİNCİ HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİNİ YAPTIK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, 2002-2023 yılları arasında demir yollarında ciddi yatırımlar yapıldığını belirterek, "İyileştirme, yenileme ve kalkınma hamlelerini gerçekleştirdik. Ana yurdumuzu demir ağlarla örülmesine, vizyonuna sahip çıktık. 22 yıl içinde demir yollarına 57 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik.

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Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı

Demir yollarımızı tamamen elden geçirdik ve yeniledik. 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu, 13 bin 919 kilometreye yükselttik, 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık ve Avrupa'da altıncı, dünyada da sekizinci hızlı tren işletmeciliğini yaptık.

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Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı

İlk olarak 2009 yılında faaliyete geçirdiğimiz Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattını, sonrasında Ankara-Konya, Ankara-İstanbul hatları takip etti. Son olarak 26 Nisan 2023 yılında Ankara-Sivas hızlı tren hattını açtık. Ankara-Sivas hızlı tren hattıyla Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye, 12 saatlik yol süresini de 2 saate indirerek Ankara-Yozgat arasını da bir saate düşürdük. Hattımızda Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızelili, Sivas bulunmaktadır." diye konuştu.