Sivas-İstanbul aktarmasız Yüksek Hızlı Tren ilk seferini yaptı

Demir yollarımızı tamamen elden geçirdik ve yeniledik. 2002 yılında 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğumuzu, 13 bin 919 kilometreye yükselttik, 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Ülkemizi yarım asırlık hayalimiz olan yüksek hızlı tren işletmeciliğiyle tanıştırdık ve Avrupa'da altıncı, dünyada da sekizinci hızlı tren işletmeciliğini yaptık.