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Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...
Tırnaklar, sağlık durumumuz hakkında önemli ipuçları verebilir. Özellikle tırnak diplerindeki lunula adı verilen beyaz alanlar, vücudumuzda meydana gelen değişikliklerin göstergesi olabiliyor. Peki, tırnak diplerinizdeki bu değişiklikler sağlığınız hakkında size neler söylemeye çalışıyor? İşte tırnak diplerinin şekilleri ve renklerinin sağlıkla ilgili anlattıkları...
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Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:48Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 11:52