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Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...

Tırnaklar, sağlık durumumuz hakkında önemli ipuçları verebilir. Özellikle tırnak diplerindeki lunula adı verilen beyaz alanlar, vücudumuzda meydana gelen değişikliklerin göstergesi olabiliyor. Peki, tırnak diplerinizdeki bu değişiklikler sağlığınız hakkında size neler söylemeye çalışıyor? İşte tırnak diplerinin şekilleri ve renklerinin sağlıkla ilgili anlattıkları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 11:52
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Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...

Lunula, tırnak yatağının en alt kısmında yer alan ve genellikle ay şeklinde beyazlıklar olarak gözlemlenen kısımdır. Bu bölgenin rengi, şekli ve büyüklüğü çeşitli sağlık koşulları hakkında bilgi verebilir. Sağlıkla ilgili önemli ipuçları verebilen bu belirtiler, zamanında müdahale için kritik olabilir. İşte detayları...

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Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...

Tırnak Dibindeki Lunula ve Sağlık İlişkisi

Lunula, tırnak yatağının en alt kısmında yer alan ve genellikle ay şeklinde beyazlıklar olarak gözlemlenen kısımdır. Bu bölgenin rengi, şekli ve büyüklüğü çeşitli sağlık koşulları hakkında bilgi verebilir.

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Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...

Geniş Lunula

Geniş bir lunula, genellikle yüksek tansiyon ve fazla çalışan bir kalbin belirtisi olabilir. Bu durum, özellikle stresli yaşam tarzına sahip kişilerde daha sık görülür.

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Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...

Dar Lunula

Dar bir lunula ise düşük enerji, düşük tansiyon ve yavaş kan dolaşımının işareti olabilir. Bu durum aynı zamanda zayıf bir bağışıklık sisteminin de göstergesi olabilir.

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Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...

Fil Dişi ve Beyaz Lunula

Normal ve sağlıklı bir lunulanın rengi genellikle fil dişi veya beyazdır. Bu durum, tırnak sağlığının iyi olduğunu gösterir.