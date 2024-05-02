Tırnak diplerinizi kontrol edin! Belki de bu hastalıklardan birine sahipsiniz...

Lunula, tırnak yatağının en alt kısmında yer alan ve genellikle ay şeklinde beyazlıklar olarak gözlemlenen kısımdır. Bu bölgenin rengi, şekli ve büyüklüğü çeşitli sağlık koşulları hakkında bilgi verebilir. Sağlıkla ilgili önemli ipuçları verebilen bu belirtiler, zamanında müdahale için kritik olabilir. İşte detayları...