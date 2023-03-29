Derin bir umutsuzluğa kapıldılar.Saklamıyorlar da...umutsuzluğu paçalarısarmış...Yavaş yavaş dönüyorlar... Dönmeye çalışıyorlar ki mevkilerini koruyabilsinler...İki ay kadar daha kıvranacaklar.Sonrası Allah kerim...da çıkabilir ha...

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En hazin yanı,karşı çıkmak ama bunu yeterince açıklayamamak...Hem muhalefete karşılar ama hem de konuşamıyorlar.Bakın bir CHP'li,ne demiş:Daha ne diyecekti?Buna hayır diyemiyorlar.Ama hemen lafı çeviriyorlar:Adamı döverler ha...

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Durumları hazindir.

Bakalım böyle ne kadar gidecekler?

Kim gazetede kalacak, kim çiçek sulayıp torun gezdirecek?

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GALİP SAYILIR BU YOLDA MAĞLUP

Muharrem İnce bir fenomen...

Öyle bir saldırdılar ki...

İnce yüzde 5 falan alır. Belki daha da fazla alır.

Ve de ona gelen bütün oylar çöpe gider...

Ne olur? CHP'nin oyu bir o kadar düşer. Kaybederler.

Bu onları çıldırtıyor...

Çünkü İnce'nin asıl amacının "intikam" olduğunun farkındalar.

Kendisine önerilen bakanlığı elinin tersiyle itti.

"Türkiye'yi PKK ve FETÖ'ye muhtaç hale getiremeyiz" demiş...

Aslanım, yola devam...