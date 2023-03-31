31 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Dağ nerede, fare nasıl?
ENGİN ARDIÇ
Dağ nerede, fare nasıl?

Dağ nerede, fare nasıl?

31.03.2023, Cuma

Başından beri bu işten bir iş çıkmayacağını biliyorduk.
Çok söyledik ama dinletemedik, umut bağlamışlardı.
Sonuçta dağ fare doğurdu. Böyle olması da doğaldı.
Birisi "Halil İbrahim bereketi" diye saçmalıyor, öteki yutmuyor.
"Sofrayı büyütelim" diyor, takan yok.
Bir saat görüşmüşlerdi, herhalde çay da içmişlerdir...
Sıfıra sıfır, elde var sıfır.
"Siyasette ittifaklar olmalıdır ama menfaat değil ilke ittifakı olmalıdır" demiş...
Öteki hep gülümsedi. Bozuntuya vermiyor.
Beriki Atatürk'ü tartışmıyor, teröre karşı mesafeli...
Bu CHP'de artık olmayan bir meziyet!
PKK'sına, FETÖ'süne, IŞİD'ine, DHKP-C'sine, Hizbullah'a...
Ötekinde bunlar yok.
Açıklama da yok, gülüyor, hep gülüyor.
Açıklama olmamış. Hiç konuşulmamış.
"Hoşgeldiniz, güle güle"....
Muhabbet bundan ibaret.
Teklif de yok, destek de...
Tartışma yok, teklif yok.
Adaylıktan çekilen de yok!
Budur.
Kapıda bekleyen gazetecilere yazıktır.
Bir yerlere gidip çay içselerdi belki iki tane haber çıkardı...

***


KİBAR ÇOCUK EFENDİ ÇOCUK
"Başından beri söylüyorum, bu adam bir işe yaramaz... Ne istiyorsa verin gitsin bu herife... Nasıl olsa itibarı sıfırlandı... Herkes nefret etmiş durumda... Çıkmış 'Ben yüzde 60 alacağım' diyor... 'Hasr...r lan' derler adama." Can Ataklı

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Alafortanfonik gelismeler 30.03.2023 Perşembe
Yoksun oğlum sen 29.03.2023 Çarşamba
Var biraz da sen oyalan 27.03.2023 Pazartesi
Toto loto 26.03.2023 Pazar
Balığa çıkarız 25.03.2023 Cumartesi
Al bu da acıklı komedya 24.03.2023 Cuma
Acıklı komedya 23.03.2023 Perşembe
Başınıza gelecek çok 22.03.2023 Çarşamba
Yanarsınız oğlum siz 20.03.2023 Pazartesi
Geriye kalan sessizlik 19.03.2023 Pazar
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA