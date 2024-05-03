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Haberler Galeri 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde! Sosyal yardım alana zamlı tablo geldi: Temmuzda en az...

65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde! Sosyal yardım alana zamlı tablo geldi: Temmuzda en az...

Temmuz ayı, Türkiye'deki memurlar ve emekliler için olduğu kadar sosyal destek alan vatandaşlar için de önemli bir dönüm noktası olacak. Memur maaş katsayısındaki beklenen artış, geniş bir yelpazede sağlanan sosyal destek ödemelerine de yansıyacak. Bu artışla birlikte yaşlıların, engellilerin, hastaların ve onlara bakım sağlayan aile üyelerinin maddi durumları iyileşecek. İşte bu değişikliklerin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 10:55
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65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde! Sosyal yardım alana zamlı tablo geldi: Temmuzda en az...

Bu artışlar, yaşlı, engelli bireyler ve onların bakımını üstlenen aileler başta olmak üzere pek çok kesimi doğrudan etkileyecek. Sosyal desteklerin artması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve ekonomik güvencenin sağlanmasında kritik bir rol oynayacak. Temmuz zammı sosyal yardım alanlar için tkuruşu kuruşuna hesaplandı. İşte Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde! Sosyal yardım alana zamlı tablo geldi: Temmuzda en az...

Devlet Desteği Artıyor: Memur Maaş Katsayısının Sosyal Yardımlara Etkisi

Devlet, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşmayı sürdürüyor. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenen memur maaş katsayısı, çeşitli sosyal desteklerin miktarını belirleyen önemli bir faktör.

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65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde! Sosyal yardım alana zamlı tablo geldi: Temmuzda en az...

Ocak ayında yüzde 49.25 oranında artırılan bu destekler, Temmuz'da beklenen enflasyon oranlarına göre yeni bir artış görecek.

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65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde! Sosyal yardım alana zamlı tablo geldi: Temmuzda en az...

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Mayıs ve Haziran aylarında beklenen enflasyon artışı sonrası sosyal desteklerdeki artış oranı yüzde 19.94'ü bulabilir.

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65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde! Sosyal yardım alana zamlı tablo geldi: Temmuzda en az...

Yaşlı ve Engelli Vatandaşlara Yönelik Artışlar Nasıl Olacak?

65 Yaş Aylığı: Halihazırda sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 3,504 lira ödenmekte. Temmuz'daki artışlarla bu tutar, yüzde 13.56 artışla 3,980 liraya, yüzde 19.94 artışla ise 4,203 liraya çıkacak.