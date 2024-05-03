65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engeli maaşı alanlara müjde! Sosyal yardım alana zamlı tablo geldi: Temmuzda en az...

Temmuz ayı, Türkiye'deki memurlar ve emekliler için olduğu kadar sosyal destek alan vatandaşlar için de önemli bir dönüm noktası olacak. Memur maaş katsayısındaki beklenen artış, geniş bir yelpazede sağlanan sosyal destek ödemelerine de yansıyacak. Bu artışla birlikte yaşlıların, engellilerin, hastaların ve onlara bakım sağlayan aile üyelerinin maddi durumları iyileşecek. İşte bu değişikliklerin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 03.05.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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