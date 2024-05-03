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Haberler Eğitim Haberleri 2024 KPSS Lisans başvurusu başladı | KPSS Lisans başvurusu ücreti ne kadar, kaç TL? osym.gov.tr başvuru ekranı

2024 KPSS Lisans başvurusu başladı | KPSS Lisans başvurusu ücreti ne kadar, kaç TL? osym.gov.tr başvuru ekranı

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Giriş Tarihi: 03.05.2024 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
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2024 KPSS Lisans başvurusu başladı | KPSS Lisans başvurusu ücreti ne kadar, kaç TL? osym.gov.tr başvuru ekranı

Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan adaylar için heyecan verici haber geldi! ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuru ile 2024 KPSS'nin tüm oturumlarının bu yıl uygulanacağı teyit edildi. Bu sene KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve Dikey Geçiş Başvuru Testi (DHBT) için başvuru ve sınav tarihleri de netleşti. İşte sınav başvuru takvimi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), binlerce adayın merakla beklediği bir dönüm noktasına daha ulaştı. Kariyerlerinde yeni bir sayfa açmak ve kamu sektöründe iş imkanlarına sahip olmak isteyen adaylar 2024 başvuru tarihlerini araştırıyor. Bu sene KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim ve Dikey Geçiş Başvuru Testi (DHBT) için başvuru ve sınav tarihleri netleşti. İşte detayları...

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI!

KPSS 2024 lisans ve ÖABT başvuruları 3 Mayıs 2024 tarihinde başladı. İşte başvuru ekranı;

KPSS 2024 LİSANS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS Lisans ve ÖABT başvuru ekranı açıldığında haberimize eklenecektir.

❗KPSS Ön Lisans başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

❗KPSS Ortaöğretim başvuruları 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

❗KPSS DHBT başvuruları 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. KPSS başvuru ücretleri açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

KPSS LİSANS - ÖABT 2024 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 1. gün 20 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün 21 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak.

❗KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ortaöğretim 15 eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.

KPSS 2024 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ve ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ortaöğretim sonuçları 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

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