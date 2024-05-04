Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör sevgili mi? Türkoğlu'ndan aşk iddialarına net cevap!

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör, aşk iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Setteki arkadaşlıklarının gerçek aşka dönüştüğü konuşulan oyuncu çiftin birliktelikleri, beklendiği kadar uzun ömürlü olmamıştı. İlişkinin bitmesinin ardından yaşanan öpüşme krizi ise büyük ses getirmişti. Ancak, ikilinin geçtiğimiz akşam Mert Demir konserinde birlikte görüntülenmesi, aşkın yeniden başladığı haberlerini beraberinde getirdi. Türkoğlu ise çıkan aşk iddialarına net cevap verdi. İşte detaylar...