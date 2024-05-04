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Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör sevgili mi? Türkoğlu'ndan aşk iddialarına net cevap!

Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör, aşk iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Setteki arkadaşlıklarının gerçek aşka dönüştüğü konuşulan oyuncu çiftin birliktelikleri, beklendiği kadar uzun ömürlü olmamıştı. İlişkinin bitmesinin ardından yaşanan öpüşme krizi ise büyük ses getirmişti. Ancak, ikilinin geçtiğimiz akşam Mert Demir konserinde birlikte görüntülenmesi, aşkın yeniden başladığı haberlerini beraberinde getirdi. Türkoğlu ise çıkan aşk iddialarına net cevap verdi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.05.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 11:26
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Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör sevgili mi? Türkoğlu’ndan aşk iddialarına net cevap!

Kızılcık Şerbeti'nin güzel oyuncusu Sıla Türkoğlu, hakkında çıkan aşk dedikodularına isyan etti.

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Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör sevgili mi? Türkoğlu’ndan aşk iddialarına net cevap!

Dizide Doğa ve Fatih karakterlerine hayat veren Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör, geçmişte beraberlerdi.

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Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör sevgili mi? Türkoğlu’ndan aşk iddialarına net cevap!

Ancak bu birliktelik kısa sürmüş, aynı dizide rol alan ikili yollarını ayırmıştı.

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Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör sevgili mi? Türkoğlu’ndan aşk iddialarına net cevap!

İddialara göre Sıla Türkoğlu rol icabı da olsa Doğukan Güngör'ü öpmek istememişti. Sette yaşanan bu öpüşme krizi uzun süre yankı buldu. Aralarındaki bu gerginlik yüzünden uzun süre konuşmayan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör dizi ekibiyle birlikte gittikleri Cannes Festivali'nde barıştı.

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Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör sevgili mi? Türkoğlu’ndan aşk iddialarına net cevap!

Aralarındaki krizi atlatan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör, Mert Demir konserinde görüntülendi.