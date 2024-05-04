Fatih'te ilginç anlar! Sürücü tartıştığı zabıta memurunu arabanın kaputunda sürükledi

Fatih'te kedisini uyaran zabıta memurları ile kavga eden sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada aracın kaputuna tutunan zabıta ile trafikte bir süre ilerledi. Durumu fark eden polis ekipleri aracı durdururken sürücü ve yanındaki bir diğer kişi gözaltına alındı.

ahaber.com.tr DHA Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:10 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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