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Fatih'te ilginç anlar! Sürücü tartıştığı zabıta memurunu arabanın kaputunda sürükledi

Fatih'te kedisini uyaran zabıta memurları ile kavga eden sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada aracın kaputuna tutunan zabıta ile trafikte bir süre ilerledi. Durumu fark eden polis ekipleri aracı durdururken sürücü ve yanındaki bir diğer kişi gözaltına alındı.

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:10
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Fatih’te ilginç anlar! Sürücü tartıştığı zabıta memurunu arabanın kaputunda sürükledi

Olay, dün öğlen saatlerinde Fatih Aksaray'da yaşandı. Zabıta memurunun trafikte uyarıda bulunduğu kapalı kasa minibüs sürücüsü araçtan inerek kendisini uyaran zabıta memurlarına araçta bulunan diğer arkadaşı ile saldırmaya başladı.

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Fatih’te ilginç anlar! Sürücü tartıştığı zabıta memurunu arabanın kaputunda sürükledi

Çevredeki vatandaşların araya girmeye çalışması ile kavga durmayarak devam etti. Kapalı kasa minibüs sürücüsü aracını hareket ettirdiği sırada bir zabıta memuru aracın kaputuna tutunarak ilerlemeye başladı.

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Fatih’te ilginç anlar! Sürücü tartıştığı zabıta memurunu arabanın kaputunda sürükledi

Sürücü kaputa tutunan zabıta memuru ile kaçmaya çalışırken aracı polis ekipleri fark ederek durdurdu.

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Fatih’te ilginç anlar! Sürücü tartıştığı zabıta memurunu arabanın kaputunda sürükledi

Bir süre kaputa tutunarak ilerleyen zabıta memuru kendisini yere bırakırken, araç sürücüsü ve yanındaki bir diğer kişi gözaltına alındı.

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Fatih’te ilginç anlar! Sürücü tartıştığı zabıta memurunu arabanın kaputunda sürükledi

Kavga anları ve zabıta memurunun kaputa tutunarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.