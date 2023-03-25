Ne yapayım, seviyorum bu saçmalıkları...Hangi aday kaç imza toplamışmış?İki aday var, gerisi aksesuvar.Ama sankivarmış gibi her gün yazıyorlar...Her gün yan yana çıkıyor resimler...Her gün merakla izliyoruz maç sonuçları gibi.mesela, ilk gün 28 bin, ikinci gün 51 bin... Azıcıkda yok değil.ye 3 gün içinde 50 bin oy daha!Maşallah.Alıyor, ha gayret...da 27 binden 46 bine çıkmış.Ötekiler hepten konu mankeni...6 binden 11 bine...Üç günde 9 bin 90 oy daha! (Attım ha.)25 bini bulmuş.Buna karşılık237'den, evet sadece oradan,567'ye!Saymadıklarımız da var.Kim bunlar?Kimisi yüzü geçememiş...Kimisi bin dolaylarında dolanıyor.Bu adamlar yüz bini toplayacaklar da aday mı olacaklar?Diyelim ki aday oldular, bu sefer kaç bin toplayacaklar?

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Bu acıklı komedya her gün oynanıyor tıkır tıkır.Bir şey elde edeceklerinden değil, sonundana yağ çekmek amacıyla...Oturduk seyrediyoruz.Balığa çıkalım bari, daha heyecanlıdır.