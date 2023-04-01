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ENGİN ARDIÇ
Utanmıyor musunuz?

Utanmıyor musunuz?

01.04.2023, Cumartesi
İtirazlar reddedilmiş.
Böyle olacağını biliyorlardı ama gene de kör bir umut...
En azından kendi üç beş adamları için bir umut...
Üç beş de gazeteci yazar... Üç beş oy... Ya tutarsa?
Listesine ittifak... YSK yutmadı.
Çünkü yaptıkları saçmalık, Anayasa'nın 77, 101, 108 ve 116. maddelerine aykırı.
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 3, 6, 8 ve 8/a maddelerine de aykırı.
Oy çocukluğuyla reddedilmiş.
Önce böyle, sonra da oy birliğiyle!

***

Böylece elinize ne geçti?
Hiçbir şey. Bir kör umut bile değil.
Dört adayın ismi Resmi Gazete'de yayınlanmış ve kesinleşmiş.
Oylarını Kılıçdaroğlu'na verecek olanlar bir şeyler içebilirler şimdi...
Rezene, adaçayı, papatya falan.

***


YAKIŞIR YAKIŞIR
Açıklamaya gerek yok. Yorum yapmaya da.
Eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Kılıçdaroğlu'nu kabul etmiş ve başarılar dilemiş.
Destekliyormuş, başarılar diliyormuş...
Yorulduk. Laf bitti.
Abdullah Gül ile de görüşecekmiş...
Olabilirmiş, ihtimal dahilindeymiş.
Laf bitti.
Amigoları bile bu kadarına ihtimal verememişlerdi, ağızlarını hiç açamadılar...
Yok sayacaklar, üstünde durmayacaklar.
Giderek ilginçleşti şu seçim...

***


HAYIRLI OLSUN
"Demirden korksak trene binmezdik.
Çantam elimde, benim için Silivri soğuk değil." Meral Akşener

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