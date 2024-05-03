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Haberler Galeri Dördüncü veri kapıda, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL

Dördüncü veri kapıda, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL

Milyonlarca memur ve emekli, Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını büyük bir merakla bekliyor. Bugün TÜİK tarafından duyurulacak veri, 4 aylık enflasyon oranını da ortaya çıkaracak. 2024 yılına yüzde 49.5 zam ile başlayan memurlar için Temmuz ayında da yüzde 10 zam ve enflasyon farkı öngörülüyor. Bu bekleyiş, memurların ve emeklilerin mali durumlarına yönelik önemli bir referans noktası olacak.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.05.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 08:12
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Dördüncü veri kapıda, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL

Memur maaş zammı beklentileri, Nisan ayı enflasyon verilerine odaklandı. TÜİK'ın 3 Mayıs Cuma günü açıklayacağı Nisan ayı enflasyon verisi, memurlar için 4 aylık enflasyon verisinin belirlenmesinde önemli bir faktör olacak. 6 milyonu aşkın memurun maaş zam oranı, Temmuz zammının ardından yeniden belirlenecek. Peki memur maaşları temmuzda ne kadar artacak? İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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Dördüncü veri kapıda, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL

TÜİK'in Nisan Ayı Enflasyon Verileri Bekleniyor

Memura 4 aylık enflasyon farkı için beklentiler, TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verilerine yoğunlaşmış durumda. Ocak ayında %6,70, Şubat ayında %4,53 ve Mart ayında %3,16 olarak açıklanan enflasyon verileri sonrasında, 3 aylık memur enflasyon zam oranı %10,05 olarak hesaplandı.

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Dördüncü veri kapıda, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL

Memur maaşlarına etki edecek net rakam ise Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon rakamlarıyla belirlenecek.

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Dördüncü veri kapıda, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL

Enflasyon Farkı ve Memur Maaşları

Zam ve enflasyon farkıyla ilgili ipuçları da mevcut. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, bu yılın ilk yarısında enflasyonun %25,48 olması bekleniyor.

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Dördüncü veri kapıda, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL

Bu tahmin gerçekleşirse, memurlar için %9,11 enflasyon farkı oluşacak. Ayrıca, Temmuz zammının %10 olması durumunda, bu oran %20,02'ye ulaşacak.