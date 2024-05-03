Dördüncü veri kapıda, maaşlar hesaplandı! Zamlı aylıklara yeni tablo geldi! Memura: 39.439 TL, Emekli Memura: 17.692 TL

Milyonlarca memur ve emekli, Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasını büyük bir merakla bekliyor. Bugün TÜİK tarafından duyurulacak veri, 4 aylık enflasyon oranını da ortaya çıkaracak. 2024 yılına yüzde 49.5 zam ile başlayan memurlar için Temmuz ayında da yüzde 10 zam ve enflasyon farkı öngörülüyor. Bu bekleyiş, memurların ve emeklilerin mali durumlarına yönelik önemli bir referans noktası olacak.