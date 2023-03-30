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ENGİN ARDIÇ
Alafortanfonik gelismeler

Alafortanfonik gelismeler

30.03.2023, Perşembe

İsimler çok ilginç...
İnce, Erdoğan'dan önce!
Oğan da en sondaymış.
Neden?
"Bilumum" küçük partiler itiraz ediyorlar... Erdoğan genel aday listesinden çıkarılsınmış...
Öyle olmayacak ama bir küçük itiraz...
"Geçerli bir diploması yokmuş..." Beş yüz kere yayınlandı ama anlamıyorlar.
Seçimden sonra da "Trafoya kedi girdi" saçmalığı başlayacak.
Her seçimde böyle birtakım "atraksiyonlar" bulurlar.
İşlerine yaramaz ama rahat ederler. Kendilerini tatmin ederler.
2028'e kadar yeni bir oyalanma...
Ben göremem herhalde ama 2033 seçimlerine ne dümen uyduracaklarını da merak ederim.
"Şero" yaşamayacağına göre yeni bir kedi gerekecek...
Şimdiden besleyip büyütsünler...

***

Daha da hoş bir ayrıntı:
Herhangi bir aday, adaylıktan çekilse dahi oy pusulasında yine de ismi yer alacak!
Bayıldım buna.
31 Mart'a kadar, yani yarın adaylıktan çekilmemesi durumunda, yasaya göre oy pusulasında ismi yer alıyormuş...
Muharrem İnce'den söz ediyoruz...
Seçimden çekildiğini bir deklarasyonla kamuoyuna açıklasa bile bunun "yasal" bir karşılığı olmayacakmış...
Ne güzel... Bas mührü boşa gider...
"Ben aday değilim" diyecek, kimse dinlemeyecek.
Demokrasi dediğin böyle bir şey olmalı.
Alacağı oy bilmem kaç bin ama netice sıfır!

***

En gırgırı Sinan Oğan...
"Seçenek" sunacakmış.
Oy moy yok ama seçenek var.
İkinci tura kalırsa da kıvırtıyor, "ortak akılla" karar vereceklermiş...
Cenneti vaat edemezlermiş ama cehennemin kapılarını kapatmanın zamanı gelecekmiş...
Bir şey anlayan beri gelsin.
Böyle çok oy alırsın vallahi...
Fransızca konuşsaydın belki daha fazla toplardın.

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