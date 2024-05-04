04 Mayıs 2024, Cumartesi
Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı! TK’da Dana Kıyma 147,60 TL, Ton balığı 68,90 TL, Kaşar Peynir 97,00 TL’ye satılıyor
Tarım Kredi Market 4 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın uygun fiyatlı ürünleri arasında Domates Salçası, Ton Balığı, Beyaz Peynir, Kaşar Peynir, Siyah Çay, Süzme Bal, Kaymak, Siyah Zeytin, Dana Kıyma, Dana Sucuk, Türk Kahvesi ve daha fazlası yer alıyor. İşte haftanın indirim afişi…
Giriş Tarihi: 04.05.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 13:53
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