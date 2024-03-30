TÜRKİYE, 31 Mart yerel seçimlerine kilitlendi.

AK Parti'nin başta İstanbul olmak üzere birçok Büyükşehir Belediye Başkanlığını geri almaya çok yaklaştığı gözleniyor.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 14-28 Mayıs seçim zaferlerini gölgelemek için Batı'nın derin güçlerinin sinsi-kirli planlarla devreye girdiklerine tanık oluyoruz.

Bu bağlamda, son bir aylık gelişmeler net ve açık gösterdi, CHP-DEM-KANDİL beraberliğinin ŞİFRESİ: TAVŞANKANI İTTİFAKI'dır.

TAVŞANKANI: TDK sözlükte tavşankanı kelimesinin karşılığı tam kıvamında demlenmiş çaydır.

Çayın tam demlenmediğini anlamanın en kolay yöntemi, çay yapraklarının dibe çöküp çökmediğine bakmaktır.

CHP-DEM Parti'nin tam demlenmesini anlamak için de dibine çökenlere iyice bakınca, ne tesadüf Derin Amerika ve aparatı terör örgütü PKK'nın Kandil eşkıyalarını görmekteyiz.

Hatırlayalım. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, Erdoğan'a itimatnamesini verdikten hemen sonra doğru İstanbul'a giderek Ekrem İmamoğlu ile buluşmuştu.

O günden bugüne meydana gelen manidar gelişmeler göstermiştir ki, Kandil eşkıyaları üzerinden CHP'ye ve İmamoğlu'na desteklerinden hiç geri durmamıştır. Derin Amerika, Erdoğan'ın seçim zaferlerini gölgelemek için, CHP-İmamoğlu için devreden çıkmadı, çıkmadığını da son bir aylık manidar gelişmelerle apaçık gösterdi. NİTEKİM, TAVŞANKANI İTTİFAKI'nı HDP eski Milletvekili Altan Tan ortaya koydu: "Bu artık üstü örtülecek bir şey değil, DEM Parti'de mevcut durumun devamını yani PKK'nın silahlı mücadeleye devam etmesini isteyenler İmamoğlu'na oy verecek.

Bunun karşısında duranlar, değişiklik talep edenlerse DEM Parti'ye oy verecek. Diğer bir kesimde oy vermeyerek tepkisini gösterecek." Ardından, Kandil'in siyasi kolu DEM'in Milletvekili gazeteci Hasan Cemal de, İmamoğlu'nu desteklediğini açıkladı. 12 MART 1971 darbe teşebbüsünün tam göbeğinde yer alan askeri cuntalarla yollara düşen eski cumhuriyet genel yayın müdürü, günümüzde DEM Parti Milletvekili. Yani Darbeci zihniyetin isimleri de İmamoğlu'nu destekliyor.

CHP İLE DEM PARTİ arasındaki son gelişmeleri, aynı parantez içinde değerlendirelim. PKK'nın siyası kolu DEM'den İstanbul Belediye Başkanı adayı olmayı Demirtaş istedi, CHP-İmamoğlu panikledi. Kandil eşkıyası Mustafa Karasu hortladı, "CHP ile ittifaka devam" dedi ve KANDİL Demirtaş'ı vazgeçirdi. Sonra, Kandil eşkıyaları ve DEM Parti, CHP ile başta İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Bursa'da kent uzlaşısı yaptı. Kandil eşkıyaları özellikle İmamoğlu'na daha çok destek olarak, Esenyurt karşılığı 22 ilçede DEM'in aday çıkarması, DEM adayı Bektaş'ın ortalıkta az görünmesini, silik kampanya yapmasını sağladılar.

Selahattin Demirtaş, İstanbul seçmenlerine "Oyunuzu DEM'E-BEKTAŞ'A verin" diye mektup yazacaktı. Kandil eşkıyaları tehdit ederek, Demirtaş'ı susturdular. 2019 seçimlerinde Kandil emrindeki HDP, başta İmamoğlu olmak üzere, büyükşehirlerde ve illerde CHP'yi desteklemişti. 14-28 Mayıs genel seçimlerinde de, Kandil Erdoğan'ı seçtirmemek için Kılıçdaroğlu'na tam destek vermişti. 31 Mart seçimlerinde de Kandil, kent uzlaşısı dümeniyle başta İmamoğlu ve bazı büyükşehirlerde CHP adaylarını destekliyor. Ne tesadüf, DEM'in milletvekili gazeteci Hasan Cemal de, İmamoğlu'nu desteklediğini açıkladı, DEM yerel seçimde oyunu kime vereceğini açıkladı.

Kandil katillerinden Bese Hozat da, 2019'da terör örgütünün yayın organında seçim yenilenince İmamoğlu'na açık destek vermişti.



SONUÇ: Kandil eşkıyasının özellikle İmamoğlu'na İstanbul'da verdiği desteğin arka planına dikkat edilmeli.

İstanbul'da 22 ilçede aday çıkarmayan DEM'e bu emri kandil verdi. İmamoğlu 34 kişilik kontenjanıyla HDP-DEM İBB'DE GRUP

KURDURUYOR. Kandil'den yönetilecek bu grup, İstanbul'un güvenliği için de büyük tehlike.

İmamoğlu, 40 ilden daha büyük nüfusa sahip TRAKYA'nın stratejik güzergahı İstanbul- ESENYURT'u PKK-HDP-DEM'e teslim etti. Kirli planların uygulama alanı olmasının riski var. AMAN DİKKAT...