29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yıldızı bakın aslen nereli çıktı! Uğur Güneş'in memleketi meğer...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yıldızı bakın aslen nereli çıktı! Uğur Güneş'in memleketi meğer...

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin başrolü olan Uğur Güneş'in hayatı merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu, dizide gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeniden Başla, Benim İçin Üzülme, Diriliş Ertuğrul, İsimsizler, Bir Zamanlar Çukurova gibi birçok dizide rol alan oyuncunun memleketini duyanlar ise çok şaşırdı. Uğur Güneş bakın aslen nereliymiş...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 15:41 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 15:41
  • 1
  • 69
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yıldızı bakın aslen nereli çıktı! Uğur Güneş’in memleketi meğer...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde başrolü üstlenen Uğur Güneş'in hayatı merak edildi.

  • 2
  • 69
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yıldızı bakın aslen nereli çıktı! Uğur Güneş’in memleketi meğer...

10 Kasım 1987'de dünyaya gelen Uğur Güneş, Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro/ Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam ederken 2011 yılında 'Yeniden Başla' TV dizisinde ilk kez kamera karşısına geçti.

  • 3
  • 69
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yıldızı bakın aslen nereli çıktı! Uğur Güneş’in memleketi meğer...

Uğur Güneş 10 Kasım 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Kütükçü Alibey ilköğretim okulunda tamamladı.

  • 4
  • 69
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yıldızı bakın aslen nereli çıktı! Uğur Güneş’in memleketi meğer...

Güneş, Ankara'da büyüyüp üniversite eğitimini de Ankara Üniversitesi'nde tamamladı.

  • 5
  • 69
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yıldızı bakın aslen nereli çıktı! Uğur Güneş’in memleketi meğer...

Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a geldi ve 'Benim İçin Üzülme' dizisinde Şiyar karakterine hayat verdi. Bir Zamanlar Çukurova, İsimsizler, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol aldı.