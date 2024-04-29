Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yıldızı bakın aslen nereli çıktı! Uğur Güneş'in memleketi meğer...

"Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisinin başrolü olan Uğur Güneş'in hayatı merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncu, dizide gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti. Yeniden Başla, Benim İçin Üzülme, Diriliş Ertuğrul, İsimsizler, Bir Zamanlar Çukurova gibi birçok dizide rol alan oyuncunun memleketini duyanlar ise çok şaşırdı. Uğur Güneş bakın aslen nereliymiş...