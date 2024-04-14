BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye savunma sanayinde ezberler bozuldu. Evet Türk Savunma Sanayii altın çağını yaşıyor.

Artık milli ve yerli İHA'larıyla, SİHA, Kaan savaş uçaklarıyla, gemileriyle, roketleriyle dünyada Türkiye'nin ayak sesleri duyuluyor. Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayiinin başrolde olduğu bir dönüşüme tanıklık ediyoruz.

Bugün Türk Savunma Sanayisi, savaş ezberlerini değiştiren bir konuma geldi. Geçmişin acı tecrübeleri hala hafızalarda yerini koruyor. Türlü engellemelere maruz kalmış Türk Savunma Sanayisi, bugün altın çağını yaşıyor. EVET Türkiye emperyalist prangaları kıra kıra geleceğe yürüyor.

Türkiye, gizli açık engellemelere, ambargolara rağmen, tam bağımsızlık yolunda kritik eşikleri geride bıraktı.



ALMAN HESABI

Yerli ve milli tank yapacaktık.

Almanya çeşitli bahanelerle milli tankımıza motor vermedi. Almanlar'ı artık bekleyecek değildik. Türkiye Güney Kore ile anlaştı. Dost Kore'nin vereceği motorlarla. 85 adetlik Altay tankının imal edileceği fabrikanın Ankara'da temeli atıldı. Almanlar utanmadan yıllarca bekletti. Herhalde Türk tokadını uzun yıllar unutmazlar.

BMC'nin Seri Üretim ALTAY Tankı'nın imalatı başlıyor. Milli Savaş uçağı KAAN'ın seri üretime 2028'de geçiyor. Bu gururu yaşarken milli ve yerli ALTAY tankımızın üretileceği Zırhlı Araç Üretim Tesisi'nin temeli, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) atıldı. Kısa süre önce Arifiye tesislerinde üretilen ilk iki adet prototip ALTAY Ana Muharebe Tankı'nı (AMT) Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim eden BMC, Karasu'daki fabrika yatırımını geçtiğimiz yıllarda iptal etme kararı almıştı. BMC, ALTAY AMT başta olmak üzere bütün zırhlı araçlarını Ankara HAB'daki yeni tesisinde üretmeyi hedefliyor.



2025'TE SERİ ÜRETİM

Yapılan açıklamalarda "Ankara'da tankın üretimine yönelik yüksek teknolojiye sahip fabrikanın kurulum çalışmaları başladı ve plana uygun olarak devam ediyor.

2025 başına kadar bu faaliyetlerin (TSK testleri ve fabrika kurulumu) tamamını bitirip yıl içinde de seri üretime geçeretk tankları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim etmeyi hedefliyoruz. Umarım herhangi bir gecikme yaşamadan bu süreci tamamlarız" denildi. İlk etapta 85'i Kore motoruyla 250 adet tank üretilecek.

Almanya'nın güç grubu ambargosuyla uzun bir süredir seri üretime geçemeyen ALTAY Tankı için BMC, Güney Kore'den güç grubu tedarik edecek. Alt sistemleri modern muharebe sahasının ihtiyaçlarına göre yenilenen ve şirket tarafından 'Yeni ALTAY' olarak isimlendirilen tankın Kore güç grubuyla üretilen 2 prototipi, geçtiğimiz yıldan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından test ediliyordu.

Testlerin olumlu geçmesi durumunda yeni ALTAY'ın seri üretimine, 2025 yılında başlanılması planlandı.

İlk etapta üretilmesi planlanan 250 adet ALTAY Tankı'nın 85 adedinde Kore üretimi, motor kullanılacak. 65 ALTAY tankı, BMC Power tarafından geliştirme ve test süreci devam eden milli ve yerli güç grubuyla imal edilecek.



SONUÇ: Almanya, yıllardır bölücü terör örgütünü besliyor. PKK'nın kökünü kurutmak için savunma araçlarımız eksikliğini kapatmak için uğraşıyordu. Bize ihtiyacımız olan tank motorlarının vermediler. Daha öteye giderek NATO anlaşması gereği Türkiye'nin satın aldığı Leopord tanklarını küstahça "Güneydoğu'da kullanamazsınız" dediler. Düşmanca ambargolar koydular. Türkiye büyük ülke. Aziz milletimiz başkalarına benzemez. Bağımsızlık için meydan savaşları kazanmış, gururlu bir millettir. Amerika, Almanya küstahça ambargosu koydu. Ne elde ettiler.

Milli ve yerli savunma şansımızı geliştiriyoruz. Ve geliyor milli ve yeli ALTAY tankı...