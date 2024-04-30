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Ünlü işletmede mide bulandıran olay! Tecavüze uğrayan garson kız konuştu: "Mekandan sürünerek kaçtım..."

İstanbul Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda garsonluk yapan genç kadın kabusu yaşadı. Alkolün dozunu kaçıran Selvihan Z., istifra etmek için tuvalete gittiği sırada, içkisine ilaç karıştıran işletme işletme müdürü tarafından cinsel saldırıya uğramıştı. 33 yaşındaki S.Z'nin ifadeleri ortaya çıktı. İşte ünlü işletmedeki tecavüz skandalının mağduru S.Z.'nin yaşadığı dehşet anları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 08:59
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Ünlü işletmede mide bulandıran olay! Tecavüze uğrayan garson kız konuştu: Mekandan sürünerek kaçtım...

İstanbul Boğazında bulunan ünlü bir işletmede, müdürü tarafından cinsel istismara uğrayan mağdur kız yaşadıklarını anlattı.

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Ünlü işletmede mide bulandıran olay! Tecavüze uğrayan garson kız konuştu: Mekandan sürünerek kaçtım...

Yaşanan cinsel istismar vakasının gündeme bomba gibi düşmesinin ardından GÜNAYDIN olaya ilişkin yeni delillere ulaştı. İşletme müdürü tarafından verilen alkolün etkisiyle hareket edemeyecek hale gelen mağdur kadın istismara uğradı.

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Ünlü işletmede mide bulandıran olay! Tecavüze uğrayan garson kız konuştu: Mekandan sürünerek kaçtım...

Olay 24 Kasım tarihinde Beşiktaş'ta meydana gelmişti. 33 yaşındaki Selvihan Z. adlı genç kadın ünlü işletmede çalışıyordu. 47 yaşındaki Mecit A. ise aynı işletmenin müdürü olarak görev alıyordu. 24 Kasım günü iş yerinin kapanmasına yakın alkol almaya başlayan Selvihan Z. alkolün dozunu kaçırınca sarhoş olmuştu.

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Ünlü işletmede mide bulandıran olay! Tecavüze uğrayan garson kız konuştu: Mekandan sürünerek kaçtım...

"SÜRÜNE SÜRÜNE TAKSİYE BİNMEYE ÇALIŞTIM"

Skandal olayın gündeme gelmesinin ardından GÜNAYDIN olaya ilişkin yeni bilgilere ulaştı. Selvihan Z. ifadesinin detayında Mecit A.'nın olay günü içkine bir şeyler karıştırıp bilincinin kaybetmesine neden olduğunu, kendisinden geçtiğinde Mecit A.'nın pantolonunu indirmeye çalıştığını kendisinin ise direnerek tutmaya çalıştığını söyledi.

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Ünlü işletmede mide bulandıran olay! Tecavüze uğrayan garson kız konuştu: Mekandan sürünerek kaçtım...

Selvihan Z. ifadesinin devamında, "Mecit A. bacaklarıma ve özel bölgeme dokunmaya başladı. Verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada sürüne sürüne taksiye binmek için mücadele ettim." diye konuştu.