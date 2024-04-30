30 Nisan 2024, Salı
Ünlü işletmede mide bulandıran olay! Tecavüze uğrayan garson kız konuştu: "Mekandan sürünerek kaçtım..."
İstanbul Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda garsonluk yapan genç kadın kabusu yaşadı. Alkolün dozunu kaçıran Selvihan Z., istifra etmek için tuvalete gittiği sırada, içkisine ilaç karıştıran işletme işletme müdürü tarafından cinsel saldırıya uğramıştı. 33 yaşındaki S.Z'nin ifadeleri ortaya çıktı. İşte ünlü işletmedeki tecavüz skandalının mağduru S.Z.'nin yaşadığı dehşet anları...
Giriş Tarihi: 30.04.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 08:59
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