Ünlü işletmede mide bulandıran olay! Tecavüze uğrayan garson kız konuştu: "Mekandan sürünerek kaçtım..."

Selvihan Z. ifadesinin devamında, "Mecit A. bacaklarıma ve özel bölgeme dokunmaya başladı. Verdiği içkiyi içtikten sonra bunun içine ne koydunuz diye sordum. İstismara uğradığım sırada sürüne sürüne taksiye binmek için mücadele ettim." diye konuştu.