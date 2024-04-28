KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...

KPSS heyecanı, adaylar arasında devam ediyor. ÖSYM'nin KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim (Lise) ve DHBT için başvuru tarihleri ve sınav programını duyurmasıyla birlikte, adaylar başvuru süreci ve ücretleri hakkında bilgi edinme telaşı içindeler. KPSS başvuru ücretleri genellikle her yıl belirlenen tutarlara göre değişebilir. Peki KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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