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Haberler Galeri KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...

KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...

KPSS heyecanı, adaylar arasında devam ediyor. ÖSYM'nin KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim (Lise) ve DHBT için başvuru tarihleri ve sınav programını duyurmasıyla birlikte, adaylar başvuru süreci ve ücretleri hakkında bilgi edinme telaşı içindeler. KPSS başvuru ücretleri genellikle her yıl belirlenen tutarlara göre değişebilir. Peki KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.04.2024 14:31 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 14:31
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KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...

2024 KPSS Lisans sınavına katılmayı planlayan adaylar, kamuda kariyer yapma hedeflerine odaklanarak hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bu süreçte, sınav başvurularının ne zaman başlayacağı ise büyük bir merak konusu haline geldi. Adaylar, sınavın başvuru tarihini öğrenmek için sabırsızlıkla beklerken, aynı zamanda çalışmalarını da titizlikle devam ettiriyorlar. Peki KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim, DHBT başvurusu nasıl yapılır?

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KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...

KPSS 2024 Ortaöğretim (Lise) Başvuru Tarihleri ve Sınavı:

Başvuru Tarihleri: 18 Temmuz – 30 Temmuz 2024
Sınav Tarihi: 15 Eylül 2024
Sonuç Açıklama Tarihi: 4 Ekim 2024

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KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...

KPSS 2024 Önlisans Başvuru Tarihleri ve Sınavı:

Başvuru Tarihleri: 13 Haziran – 2 Temmuz 2024
Sınav Tarihi: 1 Eylül 2024
Sonuç Açıklama Tarihi: 20 Eylül 2024

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KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...

KPSS 2024 Lisans Başvuru Tarihleri ve Sınavı:

Başvuru Tarihleri: 3 Mayıs – 15 Mayıs 2024
Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Sınavı: 14 Temmuz 2024
Alan Bilgisi 1. Gün Sınavları: 20 Temmuz 2024
Alan Bilgisi 2. Gün Sınavları: 21 Temmuz 2024
ÖABT Sınavı: 4 Ağustos 2024

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KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte? 2024 KPSS Lisans, Ön Lisans, Lise, DHBT başvurusu nasıl yapılır? osym.gov.tr...

KPSS DHBT Başvuru Tarihleri ve Sınavı:

Başvuru Tarihleri: 9 Ağustos – 15 Ağustos 2024
Sınav Tarihi: 22 Eylül 2024
Sonuç Açıklama Tarihi: 16 Ekim 2024