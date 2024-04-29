29 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Unutmuş olabilirsiniz! Kayıp paralarınızı SGK ile bulun!

Unutmuş olabilirsiniz! Kayıp paralarınızı SGK ile bulun!

Günümüzde teknoloji ve dijital hizmetler, yaşamımızı her geçen gün daha da kolaylaştırıyor. Bu hizmetler arasında öne çıkanlardan biri ise e-Devlet platformu. e-Devlet, vatandaşların çeşitli işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerine olanak tanıyarak büyük bir kolaylık sunuyor. Bu kapsamda, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerinin sorgulanması gibi işlemler de artık online olarak yapılabiliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 13:33
  • 1
  • 10
Unutmuş Olabilirsiniz! Kayıp Paralarınızı SGK ile Bulun!

Günümüzde teknoloji ve dijital hizmetlerin gelişmesi ile birlikte vatandaşların hayatını kolaylaştıran pek çok yenilik hayatımıza entegre olmuştur. Bu yeniliklerden bir tanesi de e-Devlet platformudur. e-Devlet, vatandaşların devletle olan işlemlerini online olarak gerçekleştirebilmeleri için tasarlanmış bir dijital hizmet platformudur. Bu platform, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişilebilirliği sayesinde her yaştan insanın devlet işlemlerini rahatlıkla yapabilmesini sağlamaktadır.

  • 2
  • 10
Unutmuş Olabilirsiniz! Kayıp Paralarınızı SGK ile Bulun!

e-Devlet İle Şahıs Ödemeleri Nasıl Sorgulanır?

e-Devlet, vatandaşlara çeşitli ödemeler konusunda büyük kolaylıklar sağlar. Örneğin; rapor parası, doğum parası, süt parası, yol yardımı ve cenaze yardımı gibi birçok ödemenin sorgulamasını bu platform üzerinden yapabilirsiniz.

  • 3
  • 10
Unutmuş Olabilirsiniz! Kayıp Paralarınızı SGK ile Bulun!

e-Devlet'in sağladığı bu hizmetlerle, vatandaşlar herhangi bir devlet dairesine gitmek zorunda kalmadan, evlerinden internet üzerinden bu ödemelerin durumunu kontrol edebilirler.

  • 4
  • 10
Unutmuş Olabilirsiniz! Kayıp Paralarınızı SGK ile Bulun!

Çalışanlar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Uyarısı

Yeni bir işe başladığınızda, çoğu zaman farkında olmadan Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil ediliyorsunuz.

  • 5
  • 10
Unutmuş Olabilirsiniz! Kayıp Paralarınızı SGK ile Bulun!

Bu sistem, çalışanların maaşlarından her ay belirli bir miktar kesinti yaparak, uzun vadede emeklilik dönemlerinde kullanılmak üzere biriktirilmesini sağlar. Ancak birçok kişi, bu sistemde biriken paraların farkında olmayabilir.