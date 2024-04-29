Unutmuş olabilirsiniz! Kayıp paralarınızı SGK ile bulun!

Günümüzde teknoloji ve dijital hizmetler, yaşamımızı her geçen gün daha da kolaylaştırıyor. Bu hizmetler arasında öne çıkanlardan biri ise e-Devlet platformu. e-Devlet, vatandaşların çeşitli işlemlerini online olarak gerçekleştirmelerine olanak tanıyarak büyük bir kolaylık sunuyor. Bu kapsamda, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve şahıs ödemelerinin sorgulanması gibi işlemler de artık online olarak yapılabiliyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.04.2024 13:32 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 13:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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