İSRAİL'İN Gazze'deki soykırımının ardından, İran ve İsrail'in bölgeyi ateş çemberine çevirdiği bir süreçte Başkan Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından yarın Irak'a gidiyor. Başkan Erdoğan'ın Irak seferinin zamanı ve masada ele alınacak konuların çeşitliliği ile küresel yansımaları olacak özellikte.

Görüşmelerde terör örgütü PKK'nın tasfiyesi, Ovaköy-Basra Küresel Koridoru, uluslararası su konusu, petrol-gaz sevkiyatı, ticaret hacmi-ihracat gibi konular masada olacak.

Erdoğan, Irak Merkezi Hükümeti Cumhurbaşkanı ile görüşecek. Sonra da Kuzey Irak'ta temaslarını sürdürecek.

Görüşmelerin en önemli boyutu, iş birliği yapılması öngörülen GÜVENLİK STRATEJİLERİNİN GELECEK 10 yılları etkilemesi ve iki ülke ilişkilerini ORTAK daha farklı bir zemine taşıması olacak.

Başkan Erdoğan'ın Irak seferinin öne çıkan önemli boyutları var.

Türkiye, Irak'ta 30 kilometre derinlikte güvenlik hattı oluşturdu.

Irak'la imzalanacak anlaşma ile 0 kilometrelik güvenli hattın ÇEVRE düzenlemesi gerçekleşecek. Terörle mücadele kapsamında uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşma imzalanacak. Bu anlaşma, terör örgütünün kökünü kurutma, Irak-Suriye hattında kirli planları parçalama ve Basra-Ovaköy Koridoru'nun güvenliğini sağlamaya imkan verecek.

"Ortak Harekat Merkezi" kurulacak.

Irak yönetimi terör örgütü PKK'yı yasakladığını ve terör örgütü olduğunu ilk defa deklare etti. Terörle mücadeleyi ortak harekat merkezi yönetecek. Türkiye'nin yapacağı operasyonlarda Irak'tan istihbarat sağlamak gibi konularda iş birliği olacak.

OVAKÖY-BASRA arasında küresel bir koridor açılmasına az kaldı.

ABD'nin tüm çabaları sökmedi.

Yeni stratejik kapı Ovaköy Sınır Kapısı ile Basra'ya iki gün içinde ulaşılacak. Habur'dan sonra en stratejik ve Irak'a direkt olarak geçişi sağlayacak olan Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılışı için geri sayım başladı.

Türkiye ve Irak'ın Ortak ve küresel ticaretinde büyük katkı sunacak olan kapının açılışı aynı zamanda İpek Yolu için bir milat olarak kabul ediliyor.

Ovaköy'ün açılmasıyla birlikte başta Musul ve Kerkük olmak üzere Türkmen vatandaşların yaşadığı bölgelerle direkt bir ulaşım kanalı açılmış olacak.

Projenin hayata geçmesiyle hem Türkiye hem de Irak için ticari anlamda en hızlı ve ekonomik yol açılmış olacak.

Kalkınma Yolu Projesi olarak adlandırılan güzergâh, 1.200 kilometrelik demir yolu ve otoyol ile Türkiye'yi Basra Körfez'indeki deki Faw Limanı'na bağlayacak olması nedeniyle de büyük önem taşıyor. Yeni koridor, Basra Körfezi'nden başlayarak Divaniye, Necef, Kerbela, Bağdat ve Musul gibi Irak kentlerini Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya bağlayacak.

Bu gelişmeler bakınca Başkan Erdoğan'ın Kalkınma Yolu hamlesi, dünyanın önüne yeni bir can damarı açacak stratejik özellikler içeriyor. Başkan Erdoğan'ın Irak seferinin gündem başlıklarının diğer önemlilerinden biri de SU konusu. Bu konu Irak'la ortaklaşa çözülüyor. Irak ve Barzani ile yapılacak görüşmeler içinde Türkiye'ye doğal gaz ve petrol akışı konuları var.



SONUÇ: Başkan Erdoğan'ın aynı anda dünyanın iki küresel güç lideri ABD-Biden ve Rusya-Putin ile görüşme özelliği, Suudi, BAE ve Mısır ile esen bahar havaları, Türkiye'nin yeni politikasının bir göstergesi. Türkiye, komşularla ve bölge ülkeleriyle sorunları bitirmeye dönük bir politika yürüttüğü için Başkan Erdoğan'ın Bağdat'a yapacağı ziyaret de bu çerçevede stratejik boyutlar taşıyor.