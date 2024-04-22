İRAN İLE İSRAİL arasında öne çıkan İHA'LARLA yapılan saldırılar hava savunma alanında önemli dersler içeriyor. İran'ın 13 Nısan'da İsrail topraklarına ilk kez İHA'larla saldırmasının gecesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEVLET'in güvenlik çekirdek kadrosu ile derinlikli bir gece toplantısı gerçekleştirdi.

Güvenlik Zirvesi'nde hem Türkiye'nin hava savunmasının artılarını ve eksiklerini hem de bölge ülkelerinin elindeki gücü değerlendirdi. VE TÜRKİYE HAVA SAVUNMASI İÇİN STRATEJİK HAMLELERE HIZ VERİLMESİ KARARI ALDI.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemi aldığından bu yana uzun menzilli hava savunma sistemleri temin etmek ve yerli-milli imkanları geliştirmek için çaba içerisinde olduğu biliniyor. Özellikle balistik yani karadan karaya ve havadan karaya atılan füzelere karşı Türkiye'nin orta-uzun menzilde hava savunma ihtiyacını karşılayacak STRATEJİK PLANIN hızlandırılması çalışmalarına bakalım.

Başkan Erdoğan'ın ABD çantasında kritik dosyalar var.

Bunlardan birisi, PATRİOT konusu. Erdoğan, 9-10 Mayıs'ta ABD Başkanı Biden ile Washington Beyaz Saray'da derinliği yüksek bir görüşme yapacak.

Türkiye-Amerika yeni F-16'lar konusunda anlaştı.

F-16 uçak fabrikasının ilave tezgahlarla daha kısa zamanda Türkiye'nin taleplerini yerine getirmesini Erdoğan isteyecek. Türkiye, hem uzun menzilli, hem de balistik füzelere karşı etkili bir sistem almak için önce ABD'den Patroit almak istemişti. Bu konuda ilerleme sağlanamayınca Rusya'dan iki adet S-400 uzun menzilli hava savunma füze sistemi alındı. İki sistem 36 adet bataryadan ve yedeklerle birlikte toplamda 192 adet füzeden oluşuyor. Başkan Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Avrupa hava savunma füze sistemi SAMP-T alımı için mekik diplomasisini hızlandırdı.

Fransa-İtalya ortak yapımı olan SAMP-T alımı için Ankara yoğun bir diplomasi yürütüyor. Başkan Erdoğan, Ankara'ya gelen İtalya Başbakanı Meloni ile SAMP-T hava savunma sistemleri hakkında olumlu bir görüşme yapmıştı. SAMP-T 'Avrupa'nın füzesi' ismiyle anılan bir füze savunma sistemi. SAMP-T, 8 füze taşıma kapasitesine sahip.

Radarı ile 360 derece izleme yapan SAMP-T, 100 kilometre mesafe ile 20 kilometre yükseklikteki balistik füzelere, 30 kilometre yükseklikteki hava soluyan uçak gibi hedeflere karşı angajman kabiliyetine erişebiliyor.

Türkiye'nin envanterine muhtemel bir SAMP-T eklenmesi farklı dinamikleri de doğrudan etkileyecek potansiyelde. Avrupa ürünü olduğu için SAMP-T Ankara'nın halihazırda kullandığı diğer sistemlere de entegre olabilecek ve bu kapsamda NATO sistemine dahil edilecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya ve İngİltere'de 4 Avrupa ülkesinin birlikte geliştirdiği Eurofighter Typhoon savaş uçağı satın alınması için önemli görüşmeler yapmıştı. Uçağı ortak yapan İngiltere, İspanya, İtalya, Türkiye'ye satış için onay veriyor. Almanlar ise olumsuzdu.

Almanya Başbakanı Scholz ile Erdoğan yakında görüşecek.

Bu görüşme de Almanların da ikna edileceği, yeni F-16'lar gelinceye kadar AVRUPA TYPHONN'ların devreye girmesi sağlanacak.

MİLLİ VE YERLİ HİSAR FÜZELERİ Türkiye'nin hava sahasının korunması için en az 8 sistem olması gerektiği konuşuluyor. Türkiye'nin uçtan uca hava savunma katmanını tamamlaması için milli ve yerli kaynaklarda seferberlik başlatıldı. Hibrit hava savunma sistemi dediğimiz GÜRZ sistemimiz de mevcut. Bu sistemde de önemli aşamalar geçildi.

HİSAR-A ve HİSAR-A+ sistemleri girdi. Hisar ve Siper füzeleri geliştirildi.

Uçaklara karşı geliştirilen Hisar füzelerinin alçak irtifasında (Hisar-A) üretime başlanırken, orta irtifaya da (Hisar-O) ulaşıldı. Daha yüksek irtifadan gelecek uçaklara karşı kullanılacak olan uzun menzilli Hisar-U ile balistik füzelere karşı da etkili olacak Siper füzelerin envantere girme SÜRECİ ÖNE ÇEKİLDİ. Hisar ve Siper'in uzun menzillileri SİPER Blok-2 ve SİPER Blok-3 ardından envantere de girince daha iyi noktada olacağız. Faz-1 Aşama-2 faaliyetleri hızlandırıldı.

Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek yerli ve milli savaş uçağı KAAN, 2028'de envantere girecek. Faz-3 olarak geliştirilmiş KAAN'lar seri üretim faaliyetleri 2030 olarak revize edildi. KAAN;

2023 yılında hangardan çıkış yaptı. 2026 yılına kadar, 2 adet prototipin daha üretilmesi planlanıyor.

Faz-2 kapsamında üretilecek 10 adet KAAN Blok-1 savaş uçağı, 2030'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. HÜRJET, HÜRKUŞ-B ve GÖKBEY platformları için bir dizi yeni kararlar alındı, öne çekişler revize edildi. AWACS'LAR Türkiye'nin envanterine Awacs erken uyarı uçakları bulunuyor.

Awacs, 30 bin fit yüksekliğe çıktığında ordumuz 300 millik bir alanı görme kapasitesine sahip. Böyle bir imkana sahip olan Türkiye'nin eğitimli hava savunma filolarıyla birlikte hava savunması yapılmaktadır.



SONUÇ: BAŞKAN ERDOĞAN-TÜRKİYE, BÖLGESEL GÜÇ, KÜRESEL AKTÖRLÜK YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR. BÜYÜK

TÜRKİYE GELECEĞE YÜRÜRKEN ANAVATANMAVİ VATAN VE GÖKVATAN'DA (STRATEJİK HAVA GÜCÜ VE KALKANI) BİR BÜTÜN HALİNDE AZİZ MİLLETİMİZİ KORUMAYA KİLİTLENDİ.