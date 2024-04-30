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Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla sosyal medyayı salladı! Kurt Efe'yle kumsalda dans etti! İşte o anlar..

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. 2016 yılında modacı Başak Dizer ile dünyaevine giren Tatlıtuğ, 2022'de ise oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla baba olmanın sevincini yaşayan Tatlıtuğ, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla dikkat çekti. Lizbon'a giden Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla kumsalda dans ettiği anları paylaştı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:51
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Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla sosyal medyayı salladı! Kurt Efe’yle kumsalda dans etti! İşte o anlar..

Geçtiğimiz aylarda final yapan Aile dizisiyle ekranlara gelen Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi devam ediyor.

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Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla sosyal medyayı salladı! Kurt Efe’yle kumsalda dans etti! İşte o anlar..

Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile Portekiz'e tatile gitti. Tatlıtuğ, tatillerinden kesitleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Oyuncu bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla sosyal medyayı salladı! Kurt Efe’yle kumsalda dans etti! İşte o anlar..

BABA OĞUL DANS ETTİLER

Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde yayınladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla sosyal medyayı salladı! Kurt Efe’yle kumsalda dans etti! İşte o anlar..

Oyuncunun hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.

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Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla sosyal medyayı salladı! Kurt Efe’yle kumsalda dans etti! İşte o anlar..

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