30 Nisan 2024, Salı
Kıvanç Tatlıtuğ oğluyla sosyal medyayı salladı! Kurt Efe'yle kumsalda dans etti! İşte o anlar..
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündeme geliyor. 2016 yılında modacı Başak Dizer ile dünyaevine giren Tatlıtuğ, 2022'de ise oğulları Kurt Efe'nin doğumuyla baba olmanın sevincini yaşayan Tatlıtuğ, sosyal medyadan paylaştığı pozlarla dikkat çekti. Lizbon'a giden Kıvanç Tatlıtuğ, oğluyla kumsalda dans ettiği anları paylaştı.
Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:51
- 1
- 138
- 2
- 138
- 3
- 138
- 4
- 138
- 5
- 138