CHP'li İBB'nin ihmali ölüm getirdi! 5 yaşındaki Edanur Gezer toprağa verildi | "Hafife alabileceğimiz bir olay değildir"

İstanbul'da İBB'nin Küçükçekmece'de yaptığı kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. İhmal yüzünden canındna olan 5 yaşındaki Eda Nur Gezer için Esenyurt'taki Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Bu ihmalkarlık bir çocuğumuzun cinayete kurban gitmesine sebebiyet vermiştir. Vahim bir olaydır. Asla hafife alabileceğimiz bir olay değildir. Bunun sorumluları, Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyesine varınca kadar her kimse yasa önünde tespitleri yapılacak" dedi. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de "İhmal var mı yok mu, kusur var mı yok mu, ne kadar var ne kadar yok ya da kimlerin kusuru var adli süreçte belli olacak." ifadelerini kullandı.