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Haberler Galeri CHP'li İBB'nin ihmali ölüm getirdi! 5 yaşındaki Edanur Gezer toprağa verildi | "Hafife alabileceğimiz bir olay değildir"

CHP'li İBB'nin ihmali ölüm getirdi! 5 yaşındaki Edanur Gezer toprağa verildi | "Hafife alabileceğimiz bir olay değildir"

İstanbul'da İBB'nin Küçükçekmece'de yaptığı kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetti. İhmal yüzünden canındna olan 5 yaşındaki Eda Nur Gezer için Esenyurt'taki Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, "Bu ihmalkarlık bir çocuğumuzun cinayete kurban gitmesine sebebiyet vermiştir. Vahim bir olaydır. Asla hafife alabileceğimiz bir olay değildir. Bunun sorumluları, Büyükşehir Belediyesinden ilçe belediyesine varınca kadar her kimse yasa önünde tespitleri yapılacak" dedi. Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül de "İhmal var mı yok mu, kusur var mı yok mu, ne kadar var ne kadar yok ya da kimlerin kusuru var adli süreçte belli olacak." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.04.2024 19:23 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 19:47
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CHP’li İBB’nin ihmali ölüm getirdi! 5 yaşındaki Edanur Gezer toprağa verildi | Hafife alabileceğimiz bir olay değildir

Geçtiğimiz 26 Nisan'ı gösterdiğinde İstanbul Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı'nda çok acı bir olay meydana geldi.

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CHP’li İBB’nin ihmali ölüm getirdi! 5 yaşındaki Edanur Gezer toprağa verildi | Hafife alabileceğimiz bir olay değildir

İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer yaşamını yitirdi.

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CHP’li İBB’nin ihmali ölüm getirdi! 5 yaşındaki Edanur Gezer toprağa verildi | Hafife alabileceğimiz bir olay değildir

Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eda Nur Gezer için Esenyurt'taki Kıraç Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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CHP’li İBB’nin ihmali ölüm getirdi! 5 yaşındaki Edanur Gezer toprağa verildi | Hafife alabileceğimiz bir olay değildir

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Adem Yıldırım, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, aile yakınları ve akrabaları katıldı.

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CHP’li İBB’nin ihmali ölüm getirdi! 5 yaşındaki Edanur Gezer toprağa verildi | Hafife alabileceğimiz bir olay değildir

CENAZE NAMAZI KILINDI
Cemevi bahçesinde fenalaşan anne Nurcan Gezer, yakınları tarafından sakinleştirilirken, Eda Nur Gezer'in babası Emrah Bodur'un tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilmesinin ardından cenaze namazı kılındı.