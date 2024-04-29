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Haberler Galeri 47 48 49 50 51 52 yaşla emeklilik bileti kesildi! 1996 1998 2000 sonrasına yaş ve prim şartları listelendi

47 48 49 50 51 52 yaşla emeklilik bileti kesildi! 1996 1998 2000 sonrasına yaş ve prim şartları listelendi

Emeklilik, bireylerin çalışma hayatlarının sona erdiği ve daha rahat bir yaşam dönemine adım attığı kritik bir dönemdir. Bu süreç, her ülkede farklı sosyal güvenlik sistemleri tarafından belirlenen belirli kriterlere göre şekillenir. Resmi kurumlar tarafından sağlanan emeklilik hesaplama araçları, bireylerin bu süreci planlamalarına yardımcı olur. Bu araçlar, kişinin çalışma geçmişi, prim ödemeleri ve emeklilik yaşını dikkate alarak emeklilik maaşı ve emeklilik tarihi gibi önemli bilgileri sunar.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 06:58 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 06:58
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47 48 49 50 51 52 yaşla emeklilik bileti kesildi! 1996 1998 2000 sonrasına yaş ve prim şartları listelendi

Her ülkenin emeklilik sistemleri kendine özgüdür ve belirli emeklilik yaşları ile hizmet sürelerine sahiptir. Emeklilik için gerekli koşullar genellikle belirli bir yaşa ulaşma, uzun yıllar boyunca kesintisiz çalışma ve düzenli prim ödemeleri gibi faktörleri içerir. Bu koşullar, ülkenin sosyal güvenlik politikaları ve ekonomik yapılarına göre belirlenir ve emeklilik hakkını elde etmek için önemli birer kılavuz niteliğindedir.

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47 48 49 50 51 52 yaşla emeklilik bileti kesildi! 1996 1998 2000 sonrasına yaş ve prim şartları listelendi

ERKEKLER İÇİN TABLO

📌Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı

31.12.2008 ve sonrası 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31.12.2008 7000 gün 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş

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47 48 49 50 51 52 yaşla emeklilik bileti kesildi! 1996 1998 2000 sonrasına yaş ve prim şartları listelendi

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş

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47 48 49 50 51 52 yaşla emeklilik bileti kesildi! 1996 1998 2000 sonrasına yaş ve prim şartları listelendi

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş

24.11.1986 ~ 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş

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47 48 49 50 51 52 yaşla emeklilik bileti kesildi! 1996 1998 2000 sonrasına yaş ve prim şartları listelendi

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

24.11.1983 ~ 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş

24.05.1982 ~ 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş