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TikTok'ta canlı yayında büyük tepki çekmişti! Vicdansız anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar

Sosyal medya platformu TikTok'ta her geçen gün bir rezillik daha gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak TikTok platformunda "Karagül" adıyla yayın yapan M.C., gerçekleştirdiği canlı yayınlarda çocuklarına yönelik şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi. Yayın sırasında, kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kadının çocuklarına karşı sergilediği bu davranış, Türkiye'nin gündemine oturdu. Hakkında soruşturma başlatılan Merve C'nin 3 çocuğu devlet korumasına alınırken, kendisi ise müstehcenlik suçundan tutuklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2024 18:51 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 19:12
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TikTok’ta canlı yayında şiddet uygulamıştı! Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar

TikTok'ta 'Karagül' adıyla yayın yapan ve canlı yayın esnasında çocuklarına şiddet uygulayıp, kafasını kapıya çarparak yaralanan çocuğunu kucağına alarak yayına devam eden Merve C., büyük tepki topladı.

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TikTok’ta canlı yayında şiddet uygulamıştı! Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar

Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan 177 bin takipçili Merve C. adlı kadının, yaptığı yayınlarda çocuklarına uyguladığı şiddet vatandaşları çileden çıkardı.

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TikTok’ta canlı yayında şiddet uygulamıştı! Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar

Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden Merve C., kendisini eleştirenlere de hareketler savurdu.

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TikTok’ta canlı yayında şiddet uygulamıştı! Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar

Rahat yayın yapabilmek için oğlunu banyoya kilitleyen, 'SMA hastalarına yardım etmeyin' diyen ve Atatürk ile dalga geçen Merve C., bir lokantada yemek yerken yaptığı canlı yayın esnasında gözaltına alındı.

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TikTok’ta canlı yayında şiddet uygulamıştı! Anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar

Mağdur çocukları ise Bursa Ali ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından devlet korumasına alınmıştı.