TikTok'ta canlı yayında büyük tepki çekmişti! Vicdansız anne ‘Karagül’ hakkında flaş karar

Sosyal medya platformu TikTok'ta her geçen gün bir rezillik daha gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son olarak TikTok platformunda "Karagül" adıyla yayın yapan M.C., gerçekleştirdiği canlı yayınlarda çocuklarına yönelik şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme geldi. Yayın sırasında, kafasını kapıya çarpan oğlunun yaralanmasına aldırmadan yayına devam ettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Kadının çocuklarına karşı sergilediği bu davranış, Türkiye'nin gündemine oturdu. Hakkında soruşturma başlatılan Merve C'nin 3 çocuğu devlet korumasına alınırken, kendisi ise müstehcenlik suçundan tutuklandı. İşte detaylar...