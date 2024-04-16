İRAN, ilk kez doğrudan İsrail topraklarına yönelik bir saldırı düzenledi. Ülke genelindeki bazı noktalardan İran'ın yolladığı çok sayıda SİHA ve füzeler imha edilirken, birçoğu da İsrail topraklarına giremeden önce İsrail ve müttefiklerince vuruldu.

Çatışmada en az dokuz ülke rol oynadı.

İran, Irak, Suriye ve Yemen'den yollanan SiHA'lar ve füzeler İsrail, ABD, İngiltere, Fransa ve Ürdün tarafından vuruldu.

SİHA'lar, güdümlü ve balistik füzeler kullanıldı.

İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e doğru 300'den fazla SİHA ve füze gönderdiğini açıkladı. İsrail'e göre 170 SİHA, 30 güdümlü füze yer alırken, bunların hiç biri İsrail hava sahasına ulaşamadı.

İran'dan İsrail'e en kısa mesafe Irak, Suriye ve Ürdün üzerinden 1000 kilometre civarında.

İran, misillemesi arkasında birçok soru bırakarak şimdilik dondurdu.

İsrail'in karşılık verme ihtimali BÖLGESEL SAVAŞ RİSKİNİ arttıracağından başta Türkiye olmak üzere Amerika, Avrupa, Asya ve Çin tarafları itidale çağırdı. Arka planda diplomatik temaslar sürerken, İran'ın misillemesine İsrail'in cevap vereceği söyleniyordu. Şu ana kadar İsral'in ABD Başkanı Biden'ın sert uyarısı nedeniyle cesaret edemediği belirtildi.

Arka plan gelişmelerine göz atalım. İran misillemeye başlarken önceden haber verdi.

İran'ın misillemeye başlarken izlediği politika özellikle SİHA'larla işe başlaması, Irak, Ürdün, Suriye hava sahasını kullanması, havada imhalar sonucu İsrail'in canını acıtacak noktalara ulaşılmaması arkasında bir soru işareti bıraktı. NİTEKİM, tüm dünyada İran'ın bu hamlesine yönelik "TİYATRO MU? FİYASKO MU?",

"GAZZE SOYKIRIMINDAN GÖZLERİ

UZAŞTIRMA MI?" "İRAN HALKINI

RAHATLATMA MI?" sorularına cevaplar aranıyor. Çünkü İran'ın hamlesi manidar gelişmeler izledi. İran'ın İsrail'e İHA'lar ve füzeler ile misillemesine yol açan sebep Suriye'de diplomatik misyonuna saldırı ve öldürülen generalin hesabını sormaktı. Peki, yedi üst düzey subayının ölümüne yol açan İsrail saldırısına cevap olması amacıyla İran'ın o ülke üzerine gönderdiği İHA'lar ve füzeler neden hiç kimsenin ölümüne yol açmadı. Bazı çevreler operasyonu "tiyatro" ve "fiyasko" olarak tanımlarken bazıları da İran'ı destekledi...

Bazı stratejistlere göre İran misillemesi GAZZE'yi geri plana itti. Bazı stratejistler de "İRAN MİSİLLEME YAPMAYA MECBURDU. Çünkü halk sert tepki bekliyordu. Yoksa, protestolar yeniden alevlenecekti. Rejim karşıtları ayaklanmaya başlayacaktı. Kontrollü bir misilleme yapılarak, rejim olası bir ayaklanmayı kontrol altına almayı hedefledi" analizinde bulundu.

Nitekim, İran'ın kimseyi öldürmeyen füzelerinin yola çıktığı önceden haber verildi. Irak, Ürdün, Suriye hava sahasından geçmekte olan drone'ların havada imhasına olanak tanındı!

Bölgesel savaş korkusu yaratılırken, Gazze'de katledilen Filistinliler, geri plana düşürülmüş oldu.

SONUÇ: İran'ın ilk defa İsrail'e düşük yoğunlukla yaptığı misilleme bir gerçeği ortaya çıkardı. İran'ın uyguladığı politikaların ülkeyi yalnızlığa ittiği ortaya çıktı.

Başta Ürdün ve Mısır gıbı İslam ülkelerinin hemen hava sahalarını kapatmaları, Irak, Ürdün üzerinde İHA'ları imhası dikkati çekti.

İngiltere'nin Kıbrıs Ağrotur üssü, Amerika'nın Irak ve Ürdün'deki gizli üslerinin varlığı ortaya çıktı. Derin Amerika'nın Ortadoğu'da çizmeye çalıştığı jeopolitik için yeni senaryolara konu çıktı. TÜRKIYE'NİN MİLLİ VE YERLİ SAVUNMA HAMLELERİ İLE

BÖLGESEL GÜÇ TAHKİMATINI

YAPMASININ NE KADAR

ÖNEMLİ OLDUĞU DA BİR KEZ

DAHA GÖRÜLDÜ. SON OLAY

DA TÜRKİYE HAVA SAHASININ

KORUNMASI İÇİN TÜRKİYE'NİN

DE GEREKENLERİ DAHA ÇABUK

YAPMASINA VESİLE OLACAKTIR.