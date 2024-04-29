29 Nisan 2024, Pazartesi
Gerçek dahiler için test: 7 saniyede 6 gizli yüzü bulabilenlerin IQ'su 180'den yüksek çıkıyor
Zihin bükücü bir bulmaca olan Optik İllüzyon'a hoş geldiniz! Şimdi, hızlıca gözlerinizi bu görüntüye çevirin ve gizlenmiş altı yüzün tamamını keşfetme zamanı geldi. Zamana karşı yarışıyorsunuz, bu yüzden dikkatlice bakın ve hedefinizi belirleyin. 7 saniyeniz var, bu yüzden acele edin! Gözlerinizle görünenin ötesine geçerek, bu optik illüzyonun sırlarını keşfedin ve gizlenmiş yüzleri ortaya çıkarın!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 09:55 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 09:56
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