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Haberler Galeri Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı!

Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu, sunucu ve eski manken Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile hayatını birleştirdi. Karatay'ın, bu evliliğinden 2015 yılında dünyaya gelen kızları Maya ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Doğum gününü ailesiyle kutlayan ünlü sunucunun kızıyla pozuna yorum ve beğeni yağdı. İşte Nefise Karatay'ın sosyal medyaya damga vuran paylaşımı...

Giriş Tarihi: 30.04.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 09:25
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Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin kopyası! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı!

Eski manken, sunucu ve oyuncu Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile evlenip 2015'te kızı Maya'yı dünyaya getirmişti.

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Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin kopyası! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı!

MAYA 8 YAŞINDA!

1997 yılında Türkiye güzeli seçilen ünlü manken Nefise Karatay'ın kızı Maya şimdilerde 8 yaşında.

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Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin kopyası! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı!

Doğum gününü bugün ailesiyle kutlayan ünlü sunucunun kızıyla pozuna yorum ve beğeni yağdı.

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Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin kopyası! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı!

"ANNESİNİN KOPYASI!"

Sosyal medya takipçileri ise, anne- kızın fotoğrafına "annesinin kopyası", "maşallah bu ne güzellik" gibi yorumlarda bulundu.

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Nefise Karatay’ın kızı Maya annesinin kopyası! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı!

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