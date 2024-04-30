Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası! Doğum günü paylaşımına beğeni yağdı!

Ünlü oyuncu, sunucu ve eski manken Nefise Karatay, 2012 yılında iş insanı Yusuf Day ile hayatını birleştirdi. Karatay'ın, bu evliliğinden 2015 yılında dünyaya gelen kızları Maya ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. Doğum gününü ailesiyle kutlayan ünlü sunucunun kızıyla pozuna yorum ve beğeni yağdı. İşte Nefise Karatay'ın sosyal medyaya damga vuran paylaşımı...