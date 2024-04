13 NİSAN 2024 gece yarısı, ORTA DOĞU KRİTİK BİR EŞİKTEN ŞİMDİLİK döndü. İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'nu vurmasına Tahran'ın verdiği yanıt "bölgesel savaş" tartışmalarını büyüttü. Türkiye dahil Batı ve Doğu'nun küresel ve bölgesel güçleri ALARM vaziyetinde. Gerginlik sürerken Başkan Erdoğan da mekik temaslarına hız verdi.

Başkan Erdoğan, "Son 7 aydır önüne geçmek için uğraştığımız tehlikelerin peyderpey gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. 13 Nisan'da yaşanan hadiseler hem Batı'nın çifte standartlı tutumunu, hem de tüm bölgeyi sarabilecek bir savaş ihtimalinin çok uzak olmadığını göstermiştir. 13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir. Bu gerçeği kabullenmeden yapılan açıklamaların tansiyonu düşürmek adına hiçbir fayda geçirmeyeceği kanaatindeyiz.

Türkiye olarak özellikle son iki gündür Gazze'deki katliamların geri plana itilmemesi için temaslarımızı daha da artırdık" dedi. Bu bağlamda Başkan Erdoğan ayrıca, "Son hadiselerde insansız hava araçları başta olmak üzere savunma sanayi alanındaki atılımlarımızın önemini bir kez daha gördük.

Göreve geldiğimizde yüzde 80'ler düzeyinde olan dışa bağımlılığımızı bugün yüzde 20'lere indirmiş bulunuyoruz.

Bundan yaklaşık 16-17 sene önce İsrail'den hangi zor şartlarda insansız hava araçları temin ettiğimizi o günleri hatırlayanlar çok iyi biliyor. Ciddi rakamlar ödeyerek bin bir nazla ülkemize satılan heronlar sürekli arızalanmaları sebebiyle tam manasıyla bize bir fayda sağlamadı.

Sadece insansız hava araçlarında değil, tabanca dahil her türlü silah ve mühimmatta başkalarına bağımlı olmanın sıkıntısını çok çektik. Öyle günler oldu ki ücretini peşin ödediğimiz silahlar bile teslim edilmedi. Suriye'ye yönelik harekatlarımızda müttefiklerimizin ambargosuna maruz kaldık" sözleri aslında Türkiye'nin ne kadar büyük bir güç haline geldiğinin de göstergesi. Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke siyası 185'e çıktı. İHA ve SİHA'lar kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi ise 230'u buldu. 2012'den bugüne kadar toplam 50 ülkeyle 770 adet insansız hava aracı için sözleşme imzaladık. Sadece 2023 yılı İHA ihracatımızın toplam tutarı 1,8 milyar dolara ulaştı. Bir dönem tabanca dahi verilmeyen ülkemiz 110'dan fazla ülkeye yüksek kaliteli hafif silahlar ve tabanca ihraç ediyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında beşinci nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

KIZILELMA ve ANKA-3 ile artık bu alanda farklı bir lige yükseliyoruz. Bundan on sene, on beş sene, yirmi sene önce tohumlarını serptiğimiz projelerin hamdolsun bugün meyvelerini toplamaya başladık''



SONUÇ: Yaşanan her şeyden bugün ve gelecek için bir ders çıkarmakta büyük yarar var.. EVET Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nın S-400 Hava Savunma Sistemi satın almasının ne kadar stratejik bir hamle olduğunu 13 Nisan gösterdi. Çok önemli bir atasözümüzü unutmamalıyız:

HAZIR OL GARBE İSTER İSEN SULH VE SÜKUN."