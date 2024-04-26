AZİZ milletimiz arasında çok konuşulan bir deyim var: Asayiş Berkemal...

Berkemal sözcüğü "kusursuz hâlde", "asayiş" sözcüğü de "huzur, esenlik" anlamına geliyor. Dolayısıyla asayiş Berkemal "Tam huzurluluk, her şeyin yolunda olması, sorunsuzluk" anlamına gelen bir deyimdir.

İyi Parti'de asayiş berkemal değil. Yani her şey yolunda gitmiyor, istifalar, suçlamalar, üst kademede yol ayrılırları birbiri ardına sürüyor. İYİ Parti'nin 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultayına sayılı günler kala, üç genel başkan adayları arasındaki rekabet hız kazandı. Cumartesi günü özellikle MHP'den ayrılıp Meral Akşener'le İYİ Parti'yi kuran Koray Aydın ile Müsavat Dervişoğlu arasında kıran kırana geçeceği konuşuluyor. Perşembe günü itibariyle BİR TIK ÖNDE GÖRÜNEN Koray Aydın "İYİ Parti'yi derleyip toparlayacağım.

KÜSKÜNLERİ DÖNDÜRECEĞİM" vaadi ile özellikle teşkilat üzerinde çalışıyor. MÜSAVAT DERVİŞOĞLU, "GEMİYİ SALİM BİR LİMANA

YANAŞTIRACAĞIM. Eskinin devamı değil, yeninin başlangıcı olmaya talibim" derken, son günlerde "Ben geçici değilim. Vesayet altında siyaset yapmayacağım" sözleriyle Meral Akşener'e 1 yıl sonra bırakacak kampanyalarını kırmaya çalışıyor.

Adaylar kozlarını paylaşırken İYİ Parti'den manidar bir açıklama yapıldı. Açıklama bir gerçeği de ortaya çıkardı. Kongreye seyirci alınmayacağı vurgulandı. Bu kararın alındığı komisyon toplantısına, Müsavat Dervişoğlu'nu temsilen Meral Akşener'in sağ kolu Buğra Kavuncu katıldı. Koray Aydın'ı temsilen ise Yetkin Öztürk yer aldı. M. Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz'un katıldığı toplantıda aday temsilcilerince ortak görüş doğrultusunda, salona kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye Başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmeyeceği vurgulandı.



SONUÇ: Tüm siyasi partilerin gözü Meral Akşener'in kurduğu partiyi bırakması, milletvekillerinin ne yapacakları üzerinde yoğunlaşmış görülüyor. Rahmetli Demirel'in "Siyasette 24 saat çok uzun bir zamandır" sözünü unutmayalım.