175 milyonluk cin vurgunu! “Sende ölüm büyüsü var” dedi yıllarca dolandırdı
Almanya'da işsizlik maaşıyla geçinen Serkan Ö. kendisini kahin gibi tanıtarak "sende ölüm büyüsü var" dediği kadının önce en mahrem aile bilgilerini ulaştı, ardından "cin çıkarma" bahanesiyle 175 milyon lirasını dolandırdı.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2024
07:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
07:46
Almanya'da günün konusu olan olay; Münih şehrinde yaşandı. İnşaat otomobil ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin yönetiminde yer alan 55 yaşındaki N.B. bir yakınının vasıtasıyla Münih'te kendisini kahin olarak tanıtan Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. ile tanıştı.
"SENDE ÖLÜM BÜYÜSÜ VAR"
Rüyalarında geleceği gördüğünü ileri süren Serkan Ö., N.B.'nin su, el ve kahve falına bakarak aile içi olayları yorumlamaya başladı.
Eşinin ailesi sana ölüm büyüsü" yapmış diyen Serkan Ö.'den etkilenen N.B. cin çıkarma seanslarına girmeye başladı.
TÜM AİLE BİLGİLERİNİ ÖĞRENDİ
İddiaya göre seanslarda N.B.'ye ilaçlı su veren Serkan Ö, talihsiz kadının kendinden geçmesini fırsat bilip tüm aile içi mahrem bilgileri anlatmasını istedi.
Diğer seanslarda da öğrendiği bilgileri N.B.'ye kahin gibi aktaran Serkan Ö. kısa sürede talihsiz kadının güvenini kazandı.