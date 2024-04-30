175 milyonluk cin vurgunu! “Sende ölüm büyüsü var” dedi yıllarca dolandırdı

Almanya'da günün konusu olan olay; Münih şehrinde yaşandı. İnşaat otomobil ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin yönetiminde yer alan 55 yaşındaki N.B. bir yakınının vasıtasıyla Münih'te kendisini kahin olarak tanıtan Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. ile tanıştı.