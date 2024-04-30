1 Mayıs 2024 bankalar açık mı? Çarşamba günü noter ve devlet daireleri çalışıyor mu? Havale ve EFT yapılır mı?

1 Mayıs Resmi Tatil mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, dünya genelinde işçi ve emekçiler tarafından birlik, dayanışma ve haksızlıklarla mücadele günü olarak kutlanmaktadır. Pek çok ülkede resmi tatil olarak kabul edilen bu gün, Türkiye'de 1923 yılından itibaren resmi olarak kutlanmıştır. 2008 yılında ise "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanması kabul edilmiş ve 2009 yılında yayımlanan 5892 sayılı yasa ile 1 Mayıs resmi tatil ilan edilmiştir.