Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor

Yeni düzenlemeler, cihazların fabrika çıkışında "12345" gibi zayıf parolalarla gelmesini yasaklıyor ve üreticilerin, cihazların siber suçluların erişimine karşı daha etkili bir şekilde korunmasından yasal olarak sorumlu olmalarını zorunlu kılıyor. Bu önlem, kullanıcıların kişisel verilerinin daha güvenli bir şekilde saklanmasını ve kötü niyetli saldırılara karşı daha iyi korunmasını hedefliyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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