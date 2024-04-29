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Haberler Galeri Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor

Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor

Yeni düzenlemeler, cihazların fabrika çıkışında "12345" gibi zayıf parolalarla gelmesini yasaklıyor ve üreticilerin, cihazların siber suçluların erişimine karşı daha etkili bir şekilde korunmasından yasal olarak sorumlu olmalarını zorunlu kılıyor. Bu önlem, kullanıcıların kişisel verilerinin daha güvenli bir şekilde saklanmasını ve kötü niyetli saldırılara karşı daha iyi korunmasını hedefliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 11:44
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Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor

Birleşik Krallık, siber güvenlik önlemlerini artırarak akıllı cihaz kullanıcılarını korumak için yeni yasaları devreye soktu. Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan bu yeni düzenlemelerle, akıllı telefonlar, televizyonlar ve kapı zilleri gibi internet bağlantılı cihazlar, daha güvenli hale getirilecek.

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Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor

Zayıf Parolalara Son

Yeni yasalar, cihazların zayıf parolalarla (örneğin "12345") fabrika çıkışı ayarlarında gelmesini yasaklıyor.

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Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor

Bu hamle, siber suçluların bu tür basit parolaları tahmin ederek cihazlara erişimini engellemeyi amaçlıyor. Ayrıca, üreticiler artık cihazları korumak için daha güçlü güvenlik protokolleri geliştirmekle yasal olarak sorumlu tutulacaklar.

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Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor

Şeffaflık ve Bilgilendirme Artıyor

Üreticiler, artık cihazlarla ilgili güvenlik açıklarını, hataları ve güncellemeleri tüketicilere açık ve anlaşılır bir şekilde bildirmek zorunda.

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Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor

Bu sayede tüketiciler, aldıkları ürünlerin güvenlik durumu hakkında daha bilinçli kararlar verebilecekler. Her ürün için sağlanacak olan iletişim bilgileri ve cihazların desteklenme sürelerine dair bilgiler de tüketicilerin eline geçecek.