HaberlerGaleriDikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor
Dikkat! ⚠️❌ Bu şifreyi asla internette kullanmayın: Yasa geliyor
Yeni düzenlemeler, cihazların fabrika çıkışında "12345" gibi zayıf parolalarla gelmesini yasaklıyor ve üreticilerin, cihazların siber suçluların erişimine karşı daha etkili bir şekilde korunmasından yasal olarak sorumlu olmalarını zorunlu kılıyor. Bu önlem, kullanıcıların kişisel verilerinin daha güvenli bir şekilde saklanmasını ve kötü niyetli saldırılara karşı daha iyi korunmasını hedefliyor.