MERAL Akşener, kurucusu olduğu İyi Parti'nin Genel Başkanlığı'nı bıraktı. Ama SİYASETİ BIRAKTI MI? bunu önümüzdeki yıllarda anlayacağız.

Sezgilerime güvenerek siyasetin sisli bulvarlarında dolaşmış bir gazeteci olarak şunu düşünüyorum: Meral Akşener, gelecek yıllarda, siyasette yine yer alacaktır. 31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce, ''Şanlı bir mücadelede, milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik bir hikâyede, figüranlık yapacağız. Ez cümle; ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. İnanıyorum ki, hep birlikte tarih yazacağız" demişti. İYİ Parti, yerel seçimlerde çöktü, oyu 3.7'ye düştü.

Seçmenlerinin çoğunluğu Meral Akşener'in istediğini yapmadı. Partisinden istifalar sürerken, Akşener'in istifasını isteyenlerin sayısı büyümüştü. Akşener, "Ya direnecek ya da istifa" edecekti. Genel Başkanlığı bırakma kararı aldı. Dün partiyi olağanüstü kongreye götürdü. Duygusal bir veda konuşması yaparak kongre salonundan ayrıldı. Akşener'in bıraktığı Genel Başkanlık koltuğuna 4 aday çıktı. Eski MHP'li-ülkücü, milliyetçi 3 isim, Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalan ve tek kadın aday Günay Kodaz yeterli imzaları tamamlayarak sandıklara girdiler. İki Milliyetçi isim Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu arasında geçen yarış üçüncü tura kaldı. Meral Akşener, şimdilik TARİH oldu.

Peki kurduğu İYİ Parti, nerelere evrilecek.

TARİH OLACAK MI? soruları da siyasette konuşuluyor. 14 Mayıs'ta yüzde 9.9 ile 5 milyon 525 bin 448 oy alan İYİ Parti, 10 ay sonra sandığa gömüldü. 31 Mart'ta oyu 1 milyon 735 bin 924'e, yüzdesi 4.76'ya geriledi. Bir il, 24 ilçe kazandı. Bu sonuç üzerine Meral Akşener genel başkanlığı bırakacağını açıkladı... Siyaseti bırakmadı.

Bu, Akşener'in elinin İYİ Parti'nin üzerinde olacağı anlamını taşıyor. Şimdi gelişmelere göre, bazı sorular akıllarda dolaşıyor.

1) Akşener, genel başkanlığı bıraktı.

Siyaseti bırakmadı... İYİ Parti bölünürse bir yıl sonra Haziran 2025 veya Haziran 2026'da yapılacak olağan kongrede tekrar geri gelir mi?

2) Milliyetçi-ülkücü özellikli Müsavat Dervişoğlu ile de İYİ Parti'nin merkez parti olma ilkesi geri plana düşecek? Yeni yönetim İYİ Parti'yi tekrar biraraya toplayabilir mi?

3) Milliyetçı-ülkücü siyası güç odağında MHP dominant bir parti iken, ona benzeyecek İYİ Parti'nin geleceği olur mu?

BÖLÜNME RİSKİ YÜKSEK

İYİ Parti'den merkezci olarak bilinen önemli isimler ayrıldı. Geride kalanlar, yeni genel başkan ve kadrosuna bakarak karar verecekler. Örneğin, İYİ Parti'nin ikinci adamı, Akşener'in sağ kolu Oktay Vural, kongreye Akşener'le beraber geldi. Akşaner ile birlikte salondan ayrıldı. Odasını topladığı biliniyor. İYİ Parti'nin Grupbaşkanvekili Erhan Usta, Koray Aydın'ı desyekledi. Yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini istemişti.

MERKEZCİ olarak tanınıyor. İyi Parti'nin tecrübeli ismi, Tansu Çiller ile beraber çalışmış, sonra MHP'de önemli görevler yaptıktan sonra Akşener ile kurucu olmuş Cihan Paçaçı, merkezci olarak tanınıyor.

TBMM ARİTMATİĞİ

İYİ Parti'nin şu anda 38 milletvekili var.

Yeni Genel Başkan ve kadrosuna yönelik istifa ihtimali yüksek. İYİ Parti'nin milletvekili kadrosu, önümüzdeki aylarda yeni anayasa için kritik önemde. Başta AK Parti, CHP, MHP gelişmeleri yakından takip ediyor.

Genel Başkan adaylarından Koray Aydın, kongre konuşmasında açıkça, Başkanlık modeline karşı olduğunu, parlamenter sisteme dönüş konusunda kararlı olacaklarını açıkladı. Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in desteklediği bir iklimde seçime girdi. Net olarak yeni anayasa konusunda tavırların ne olacağını vurgulamadı.

SONUÇ: İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni anayasa konusunda bakalım nasıl bir tavır sergileyecek... İYİ Parti kongresinde esen rüzgazlara bakınca, CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, İYİ Parti'deki gelişmeleri bazı adamları aracığıyla ÇOK YAKINDAN takip ediyorlardı. İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olmak istediklerini bildiğimiz ve şimdiden tahkimat yaptıklarını gözlediğimiz için, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için önemli bir zemin olarak görüldüğü ortaya çıkıyor.

Akşener'in gelecek yıllarda Cumhurbaşkanı Adayı olma düşüncesi tekrar öne çıkar mı?

Evet. İYİ Parti'nin geleceği Yeni Anayasa, TBMM aritmatiği ve Cumhurbaşkanlığı seçimine giden yollarda, son derece kritik manevralara konu olacak.