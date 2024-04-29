CHP'DE bir gerilim, bir mücadele, bir meydan savaşı biter, başka gerilimler birbirini izler. Çünkü CHP'de dert biter kavga bitmez. Bu seferki gerilim Ekrem İmamoğlu'nun koltuk çıkması sonucu genel başkan seçilen Özgür Öze ile izlediği politikadan rahatsız olan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında sürüyor. CHP yıllardır ilk kez kazanmanın şaşkınlığını yaşarken, yeni bir savaşa sahne oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki fay hatları çatladı.

CHP'nin görünen Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinden sonra grup başkanvekilliği dönemindeki "Polemikçi, kavgacı-saldırgan" tarzından farklı manidar bir siyaset üslubu sergiliyor. Son olarak Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın makamına saygı gösteren, randevu isteyen, diyalogdan bahseden ve kutuplaşmayı bitirmenin faziletlerine değinen bir söylem kullanmasına Kemal Kılıçdaroğlu çok kızdı.

Özgür Özel'in Başkan Erdoğan'la TBMM'de çay içmesi, 1 Mayıs sonrası buluşmak üzere anlaşması, Kılıçdaroğlu'nu çıldırttı.

Özgür Özel'den izin almadan asla çıkış yapamayacağını bildiğimiz Gökhan Günaydın'ın "CHP sıkılı yumruklarla değil akılla ve rahat bir yürekle önündeki döneme bakıyor. Türkiye'yi temsil eden tüm siyasal partilerle görüşürüz. Herkes bu tavrımızı çok iyi bilsin. Oturup toplantı yapmak, bir görüşmeye davet etmek ya da görüşmeye icabet etmek, onunla mücadele etmemek anlamına gelmiyor" sözleriyle karşılık verdi. Yani, "BIRAK BU İŞLERİ. ESKİYE MAZİ DERLER" manasındaki sözleriyle Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi. Ama Kılıçdaroğlu yine çıldırdı ve daha ileri giderek Özgür Özel'in yol haritasını çok sert eleştirmeyi sürdürdü.

Özgür Özel dayanamadı. Kendisini 2'nci defa suçlayan Kılıçdaroğlu'na isim vermeden yanıt verdi: Tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz. Lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz. BİRİLERİ GÜNDEM SAPTIRMAK İSTİYOR. Birileri kavga etmek istiyor, birileri laf dalaşı istiyor, birileri gündem saptırmak istiyor.

Bu oyuna düşmeyeceğiz. Türkiye'nin geleceği için herkesle müzakere ederim." CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vatandaşın gündeminde olmayan gündemle meşgul değiliz; lüzumsuz tartışmalarla birilerinin bitmiş olan kredilerini yeniden kazandırmak, tükenmiş olan siyasi geleceklerine yeniden umut olmak niyetinde değiliz Şunu bilin CHP'nin Genel Başkanıyım.

Siz oyunuzu attınız, göreviniz tamam, bundan sonra bekleyin, böyle bir şey yok'' sözleriyle adeta mesaj verdi. Gözünü kan bürümüş Kemal Kılıçdaroğlu ise Özgür Özel'in kendisinin YAPICI DEĞİL YIKICI POLİTİKASINI bırakmasından, CHP'nin eski yaklaşımını terk ediyor biçiminde yol yürümesinden rahatsız.



SONUÇ: Kemal Kılıçdaroğlu, diyaloğa, memleket meselelerini Başkan Erdoğan'la görüşen Özgür Özel'in olası başarılı olmasından tedirgin oluyor.

Özgür Özel'in GERÇEK GENEL BAŞKAN OLMA tahkimatından rahatsız.

Çünkü, KILIÇDAROĞLU, ÖZGÜR ÖZEL BAŞARILI OLURSA TEKRAR CHP GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA DÖNME ŞANSI KALMAYACAK.

31 MART SONRASINA YÖNELİK 1 NİSAN OPERASYON PLANI YAPTI. Kurultayda 500 üyenin, 85 milletvekilinin ve 55 il başkanının kendisini desteklemesi nedeniyle, OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPTIRIP GENEL BAŞKANLIĞA DÖNMEYİ PLANLIYORDU.

31 Mart seçim sonuçlarından umduğunu bulamadı KILIÇDAROĞLU.

TAKTİK OLARAK YUMUŞAK POLİTİKA İZLEMEKTE OLAN ÖZGÜR ÖZEL'İN GÜNDEMDE ÖN SIRALARA ÇIKMASINDAN RAHATSIZ, HUZURSUZ. KEMAL KILIÇDAROĞLU, KENDİ GELECEĞİ İÇİN İKTİDAR İLE ANA MUHALEFETİN MEMLEKET İÇİN BİR ARAYA GELMESİNDEN RAHATSIZ.