Yarın okul var mı, yok mu? 1 Mayıs 2024 Çarşamba resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler açık olacak mı?

2024 resmi tatiller takvimine göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı yer almakta. Her yıl olduğu gibi bu yıl da insanlar, 1 Mayıs'ın tatil olup olmayacağını merak etmeye başladılar. Özellikle üniversite öğrencileri, 1 Mayıs gününün üniversiteler için tatil olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. İşte detayları...