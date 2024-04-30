Yarın okul var mı, yok mu? 1 Mayıs 2024 Çarşamba resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler açık olacak mı?
1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşırken, insanlar Nisan ayının son gününde yarın okullar ve üniversitelerin tatil olup olmayacağını merak ediyorlar. Bu sene, 1 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen bayram, hafta içinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla, okullar ve üniversitelerin tatil olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 1 Mayıs 2024 Çarşamba resmi tatil mi? Yarın okullar ve üniversiteler açık olacak mı?
2024 resmi tatiller takvimine göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı yer almakta. Her yıl olduğu gibi bu yıl da insanlar, 1 Mayıs'ın tatil olup olmayacağını merak etmeye başladılar. Özellikle üniversite öğrencileri, 1 Mayıs gününün üniversiteler için tatil olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. İşte detayları...
1 Mayıs İşçi Bayramı: Okullar ve Üniversitelerde Resmi Tatil!
Yarın, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde resmi tatil ilan edilecek. Bu durum, öğrencilerin ve öğretmenlerin bir günlük dinlenme ve kutlama fırsatı bulacağı anlamına geliyor.
Üniversiteler de aynı şekilde, İşçi Bayramı dolayısıyla resmi tatil ilan edilecek. Bu sayede, öğrenciler ve akademisyenler bayramı kutlama ve dinlenme imkanı bulacaklar.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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- Yarın okul var mı, yok mu? 1 Mayıs 2024 Çarşamba resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler açık olacak mı?
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