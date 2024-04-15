TBMM, yarın açılıyor.

Gündemde en önemli konu, yeni anayasa... TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edeceği ve ziyareti sırasında yeni anayasa çalışmasıyla ilgili usul ve esasları belirlenerek yeni bir süreç başlatılması için zemin yoklayacağı öğrenildi.

Her partinin kendi anayasa önerisini hazırlaması ardından taslak metin için ortak komisyon kurulması planlanıyor. Barolar, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve akademik platformların da TBMM Ortak Komisyonu'na katılımı düşünülüyor. Yeni Anayasa için tam çalışmaların başlama sürecinde MERAL AKŞENER BAŞKANLIK MODELİNE DÖNDÜ. Akşener genel seçimlerden bir ay önce gazetecilere kritik bir açıklama yapmıştı. "2023 Mayıs genel seçimleri, parlamenter sistemi konuştuğumuz son seçim olacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimini alamazsak Türkiye ölmeyecek. Ama velakin bir daha parlamenter sistemi konuşarak seçime girmeyeceğiz" demişti. Yerel seçimlerden sonra önceki günlerde Akşener'in kurmaylarıyla yaptığı konuşmalardan bazı sızmalar oldu.

Akşener'in "Parlamenter sisteme artık dönüş yok. Önümüze bakalım.

Yeni anayasa konusunda olumlu davranalım" dediği belirtildi.

Akşener'in bu konuşmasından sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir açıklama yaptı. "Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen, partiye güç verme kararını alan, proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini, Anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim" dedi. EVET. CUMHUR İTTİFAKI'NIN ARİTMETİK olarak yeni anayasayı çıkaracak pozisyonu yok. Türk siyasetindeki gelişmeleri çok iyi okuyan Bahçeli'nin sözleri yeni anayasa konusunda Akşener'i kilit pozisyona getirdi.

Meral Hanım vazgeçerse yerine Müsavat Dervişoğlu'nu getirmek istediği konuşuluyor. Dervişoğlu olduğu taktirde "İYİ PARTİ YENİ ANAYASANIN REFERANDUMA GÖTÜRÜLMESİNİ sağlayabilir" deniyor REFERANDUM İÇİN 360 VİRAJI AŞILABİLECEK Mİ...

HATIRLAYALIM. Özellikle Akşener'in başkanlık modeline dönme kararı stratejik özellikli. Genel seçimden sonra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Deva Genel Başkanı Ali Babacan da "İstediğimiz bazı maddeler olursa yeni anayasayı destekleriz" demişti. İYİ Parti'nin 37 milletvekili yeni anayasa referandumu için kilit duruma geldi. CHP ise parlamenter sisteme dönüşte kesin kararlı. DEM parti yeni anayasa da "kimlik ve özerlik siyaseti üzerinden" yeni anayasaya olumlu bakacaklarını söylüyorlar. Ama terör örgütü PKK'nın siyasi olan DEM'in talepleri asla yeni anayasada olamayacak.

Bu nedenle yeni anayasa taslağında CHP ve DEM Parti aynı konumda olacak. CHP ile DEM dışındaki muhalefet başta Akşener olmak üzere başkanlık modeline yaklaştıklarından TBMM milletvekili aritmetiği kritik nokta olarak öne çıkıyor.



SONUÇ: 27 Nisan'da İYİ Parti'de Akşener'in kalması veya gitmesi kritik kavşak. Meral Akşener ikna edilirse özellikle TBMM'NİN yeni bir anayasa çıkarması sivil demokratik devrim olacak. Türkiye darbe ruhlu anayasadan 42 yıl sonra kurtulacak.

1982 darbecilerin anayasası tarihin tozlu raflarına gönderilecek.