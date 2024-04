CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl bilirsiniz.

Bir özelliği var kindar. Kini hiç bitmiyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, derin ABD aparatı FETÖ'nün kaset operasyonu ile genel başkan olduktan sonra kaybettiği her seçimin ardından kindarlığını hiç eksiltmedi.

Girdiği 17 seçimi kaybetti, koltuğu bırakmadı. Ama hala Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ı hedef almayı bırakmıyor. Aziz milletimiz Mayıs 2023'teki genel seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine seçmedi. Destek vermedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun artık evine çekilip kendisiyle yüzleşmesini bekledik.

Ama o yapmadı. Bir taraftan koltuğunu korumaya yönelirken diğer yandan aziz milletimizin oylarıyla kabul edilmiş başkanlık modeline saldırmaktan geri kalmadı.

Aziz milletimiz 31 Mart'ta da demokrasi bayramı özellikli bir seçimde kararını verdi. Huzur istiyor, demokratik ilişkiler arzu ediyor, muhalefet ile iktidarın milli meselelerde ortak hareket etmesini bekliyor.

Aziz milletimiz demokrasinin ana kolonları olan iktidar ve muhalefet arasındaki ilişkiler dönemini memnuniyetle karşılıyor. Ama bu durum Kemal Kılıçdaroğlu'nu rahatsız ediyor.

Kılıçdaroğlu'nu kongre ile yenen Genel Başkan Özgür Özel, olumlu konuşmalar yaparken bir baktık Kemal Kılıçdaroğlu MEMLEKETİMİZİN İYİ İLİŞKİLER DÖNEMİNDEN rahatsız olmuş.

Gerilimle beslenen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 23 Nisan resepsiyonunda Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la buluşmasından rahatsız olmuş. Morali bozulmuş!

Başkan Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel gelecek hafta buluşacak. Ama CHP'nin yenilmelere doymayan eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyalog dönemine limon sıkan zehir zemberek bir açıklama yapmaktan hicap duymuyor.

Tepki almasına rağmen susmuyor.

Mesaj ardına mesaj yayınlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun derdi, KAMPLAŞMAYI TEŞVİK etmek. Bunun için de sosyal medya hesaplarından ard arda mesajlar yayınlıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu kindar paylaşımında sınırları aşıyor. Şairleri bile kindarlığına alet ediyor. 31 Mart'tan önce kendisini deviren Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel ikilisinin ortaklığını yıkmak için ofisinde az zaman harcamadı.

Kemal Kılıçdaroğlu, tekrar CHP genel başkanlık koltuğuna dönmek için tahkimat yaptı. Adamları harıl harıl çalıştılar. Seçim sonrası 1 Nisan operasyonu planlarını hazırladılar. 31 Mart'ta Kemal Kılıçdaroğlu umduğunu bulamadı. Kinini gösterecek konu arıyordu. İktidar ile muhalefetin memleket için bir araya gelmesinden rahatsız oldu.



SONUÇ: Kılıçdaroğlu, tam 13 yıl (2010-2023) aziz milletimizin kızdığını anlamamak için siyaset yapmayı marifet sandı. Saldırarak iktidara geleceğini düşündü. Ama sonunda partisinin delegeleri bile onun izlediği bu negatif politikadan rahatsız oldular.

KAVGA GÜRÜLTÜ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRDİ.

Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybettikten sonra oturup, "Ben acaba nerede hata yaptım. Kendimi düzelteyim. Türk Milleti kavgacıyı sevmiyor. Vatandaş gerilim istemiyor" diyeceği yerde, 31 Mart sonrası daha da hırslandı.

İKTİDAR İLE MUHALEFET ARASINDA DEMOKRATİK TEMASLAR DÖNEMİNDEN, MEMLEKET MESELELERİNDE BİRLİK VE BERABERLİKTEN RAHATSIZ OLUYOR. ÖZGÜR ÖZEL'İ ENGELLEMEK İÇİN ŞİİRLERLE MESAJ VERME DERDİNDE... Kindarlıktan vazgeçmiyor. YAZIK. ÇOK YAZIK.