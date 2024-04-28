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Türkiye’nin Bermuda Şeytan Üçgeni! Bu dağın üstünden uçaklar geçmiyor
Spil Dağı, Türkiye'nin doğal zenginlikleri arasında önemli bir yere sahip olan ve büyüleyici özellikleriyle dikkat çeken bir destinasyondur. Bu muhteşem doğa harikası, sadece manzarasıyla değil, aynı zamanda eşsiz biyolojik çeşitliliği ve tarihi dokusuyla da ziyaretçilerini etkilemektedir. Spil Dağı'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri, üzerinden uçakların geçmemesidir. İşte sebebi...
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Giriş Tarihi: 28.04.2024 16:28Güncelleme Tarihi: 28.04.2024 16:28