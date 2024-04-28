Türkiye’nin Bermuda Şeytan Üçgeni! Bu dağın üstünden uçaklar geçmiyor

Gizemli ve Çekici Spil Dağı

Manisa'nın en önemli doğal zenginliklerinden biri olan Spil Dağı, Şehzadeler ilçesine oldukça yakın bir konumda bulunur. Hem Manisa'ya sadece 24 km, hem de İzmir'e 50 km mesafede yer alması, bölgenin önemli bir simgesi haline gelmesini sağlar. Ancak Spil Dağı'nın çekiciliği sadece konumundan değil, aynı zamanda gizemli ve mistik havasından da kaynaklanır.