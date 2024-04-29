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Haberler Galeri O ilçede sudan ucuz arsa! Milli Emlak yayına aldı: İstanbul’a çok yakın!

O ilçede sudan ucuz arsa! Milli Emlak yayına aldı: İstanbul’a çok yakın!

Milli Emlak, ihale yöntemiyle gerçekleştirdiği arsa satışlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yeni arsaların satışını duyurarak birçok vatandaş için yeni yatırım fırsatları sunuyor. Bu duyuru ile birlikte, belirli bir şehirde sadece 80 bin lira tutarında olanlara arsa tapusu verileceği açıklandı, böylece düşük bütçeyle yatırım yapma imkanı sunuluyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024 07:55 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 07:57
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O ilçede sudan ucuz arsa! Milli Emlak yayına aldı: İstanbul’a çok yakın!

Milli Emlak, ucuz tapu sahibi olmak isteyenlere veya gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenlere müjdeli bir haberle geldi. Yoğun ilgi gören alt ve orta gelir grubu konutlarıyla tanınan TOKİ'nin ardından, Milli Emlak da arsa ve arazi satışlarını hızlandırdı. Hazine arazilerinden arsalara, hobi bahçelerinden fındık tarlalarına ve lojmanlara kadar çeşitli gayrimenkuller, kelepir fiyatlarla yatırımcıların ilgisine sunuluyor.

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O ilçede sudan ucuz arsa! Milli Emlak yayına aldı: İstanbul’a çok yakın!

Milli Emlak, Taşınmazlar İçin Kelepir Fiyatlarla Satışa Çıkıyor

Milli Emlak, taşınmazlar için resmi internet sitesi üzerinden kelepir fiyatlarla satışa çıkıyor.

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O ilçede sudan ucuz arsa! Milli Emlak yayına aldı: İstanbul’a çok yakın!

Her ilanın detayları, satış tarihi ve saati ile birlikte site üzerinde yer alıyor. Satışa sunulan taşınmazlar ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, ihalelerde taşınmazın özellikleri, büyüklüğü, sınırları, bulunduğu il, ilçe ve mahalle gibi detaylar net bir şekilde belirtiliyor.

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O ilçede sudan ucuz arsa! Milli Emlak yayına aldı: İstanbul’a çok yakın!

Avantajlarla Dolu Satışlar

Milli Emlak, satışa sunulan taşınmazlarda alıcılara çeşitli avantajlar sağlıyor.

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O ilçede sudan ucuz arsa! Milli Emlak yayına aldı: İstanbul’a çok yakın!

Bu avantajlar arasında 5 yıl boyunca emlak vergisi muafiyeti hakkı ve isteyenlere 24 ay eşit taksitle ödeme kolaylığı gibi imkanlar bulunuyor.