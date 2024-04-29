O ilçede sudan ucuz arsa! Milli Emlak yayına aldı: İstanbul’a çok yakın!

Milli Emlak, ihale yöntemiyle gerçekleştirdiği arsa satışlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yeni arsaların satışını duyurarak birçok vatandaş için yeni yatırım fırsatları sunuyor. Bu duyuru ile birlikte, belirli bir şehirde sadece 80 bin lira tutarında olanlara arsa tapusu verileceği açıklandı, böylece düşük bütçeyle yatırım yapma imkanı sunuluyor.