ÖMER ÜRÜNDÜL

Ders çıkarılmalı!

Galatasaray, dün gece kendi evinde Samsunspor karşısında 3 puanı aldı. Teknik heyet de mutluydu, taraftar da çok keyifliydi. İşte böyle bir ortamda gerçekleri görmek lazım. G.Saray kesinlikle iyi oynamıyor. Eğer bu maçtan Okan Buruk gerekli dersleri çıkarmazsa Kopenhag maçı çok sıkıntılı geçer. Samsunspor ilginç bir takım. Kolektif, etkili hücum girişimleri var ve tempoları yüksek, ofansif devamlılığa sahipler. Ancak futbolun en önemli ilkelerinden bir tanesi hiçe sayılıyor. Çok kötü bir takım savunması…

Gelelim Galatasaray'ın genel görüntüsüne; ileri uçtan, orta sahadan, Mertens'ten yani toplam 4 kişiden defansif yardım gelmeyince Samsunspor'un çok tehlikeli, gole yakın atakları sahnelendi. 2 gol atıp, 4 gol kaçırmaları ki bir tanesi ilk yarıda fizik kurallarını altüst eden bir pozisyondu. Okan Buruk'un çok üzerinde durması gereken bir olay. Tabii rakibin takım savunması çok kötü olunca Galatasaray 4 gol attı ve maçı kazandı. Bir dikkat çekici nokta da 3 fark 2'ye inmişken Galatasaray'ın 4. golünden 30 saniye önce Emre Kılınç 3-3'ü kaçırdı!

Gelelim oyuncu performanslarına; İcardi güçsüz, Mertens kaliteli ama güçsüz, Torreira yine mücadele etti, koştu ama bana göre eski Torreira değil. G.Saray'ın ofansif açıdan en büyük silahı Kerem Aktürkoğlu. Zaman zaman maçlar içinde dağınık bölümler yaşasa da son derece etkili bir kanat forvet. Tete dahil yeni gelenler de daha hazır değil. Boey her zamanki gibi görevini yaptı. Ayrıca B.Leverkusen'den de yakından tanıdığım Kerem Demirbay'ı da iyi buldum.

Gördüğünü çalan, kondisyonu mükemmel genç hakem Cihan Aydın'ı da çok beğendim.

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