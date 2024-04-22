ÖMER ÜRÜNDÜL

Ofansif yükü Barış Alper taşıyor

Galatasaray evinde farklı kazanıp yoluna devam etti. İlk 35 dakikada Galatasaray çok dağınıktı. Oyunun kontrolünü hiç ellerine alamadılar. Pendikspor geriden iyi çıkıyor, Galatasaray kalesini tehdit ediyordu. Buna karşılık Galatasaray ise Barış Alper'in üstün fizik kalitesiyle yaptığı icraatlarla hücumda görünüyordu. Ama tabi ki futbolda kalite çok önemli. Kritik bir Pendik atağında Thiam iki arkadaşının opsiyonu varken ve pozisyon oluşacakken topu kaptırdı. Dönen topta da Mertens'in akıllı pasıyla, İcardi klas bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. 5 dakika sonra da duran toptan fark ikiye çıktı.

İkinci yarıda Pendik, bütün riskleri alarak tamamen açıldı. Orta sahayı rahat geçip karşı kaleyi tehdit ediyorlardı. Ama kadro kapasitesinin yetersizliğinden sonuca gidemedikleri gibi Galatasaray'ın her atağı pozisyona dönüşüyordu. Fakat sarı-kırmızılı ekip, rehavete kapıldığı için inanılmaz goller kaçırdı. Sonra Mertens'in plase golü, işi sağlama aldı. Kerem'in son dakikalardaki penaltı golü maçın skorunu tayin etti. Gelelim genel gözlemlerime; ligde takımlarımızın büyük çoğunluğu futbol açısından çok yetersiz. Dün bununla ilgili bir örnek daha yaşadık. Galatasaray'da iki kişilik pres yapan Torreira ve Nelsson başta olmak üzere sağlam geri dörtlü, önden defansif yardım gelmese de 5 kişiyle birçok sayıdaki rakip atakları 1 gol dışında önlemeyi başardılar. Barış Alper yüksek fizik gücüyle takımın ofansif yükünü taşıyor. Genç hakem Direnç Tonusluoğlu çok başarılı ve cesur bir yönetim gösterdi.

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